محلل سياسي: ترامب الوحيد القادرعلى وقف الحرب في المنطقة

قال بشير عبدالفتاح، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن دول الخليج سارعت بتهنئة دونالد ترامب بفوزه بولاية ثانية في الرئاسة الأمريكية، وهذا يرجع إلى وجود علاقة قوية تجمعه مع حكام الخليج، مشيرًا إلى أن السعودية والإمارات من أوائل الدول الخليجية التي هنأت "ترامب".

مواقف ترامب ضد إيران

وأضاف: "ترامب" لديه مواقف صارمة ضد إيران، ولديه استراتيجية الضغوط القصوى على طهران، حيث خرج من الاتفاق النووي مع طهران في الولاية الأولى، حيث كان ينص هذا الاتفاق على أن إيران لا يجب أن تُخصب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 3.5%، وهذه النسبة كافية للأغراض الطبية والصناعية في مقابل رفع العقوبات، ولكن "ترامب" ألغى هذا الاتفاق، وشدد العقوبات على طهران.

موقف ترامب من ضرب إسرائيل المنشاَت النووية الإيرانية

وأوضح أن "ترامب" كان لديه موقف مقلق أثناء الضربة الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران، حيث تحدث عن عدم ممانعته لضرب المنشآت النووية والنفطية في طهران، بينما كان يرى الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هذا الأمر خط أحمر، خاصة وأن الكثير من المنشآت داخل الجبال، وهذه الضربة تحدث بعض الضرر، ولكنها لن تنهي الملف النووي، ما يؤدي إلى رد فعل إيران عنيف من خلال العمل على إنتاج السلاح النووي.



دعم أمريكا للاحتلال الإسرائيلي

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس”: إلي أن هناك توافقًا كاملًا داخل الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة دعم دولة الاحتلال بالسلاح، مشيرًا إلى أن تقديم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعم لدولة الاحتلال في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام يؤدي إلى تفجير المنطقة، خاصة وأن سوريا وإيران وتركيا وروسيا قد يدخلوا في الحرب، معقبًا: "ترك الوضع في الشرق الأوسط بهذه الصورة يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة".

وتابع: أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان ضعيفًا في السيطرة على دولة الاحتلال، ولكن ترامب قوي وقادر على تنفيذ ما يريده، مشيرًا إلى أن ترامب هو الوحيد القادر على وقف الحرب في المنطقة.

وأوضح أن العرب في وضع لا يُحسدوا عليه في ظل الحرب الموجودة في المنطقة، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية دعت إلى قمة عربية إسلامية لتوحيد المواقف العربية والإسلامية من أجل عقد صفقة معقولة مع "ترامب" حتى لا يستطيع "نتنياهو" أن يفرض شروطه، وأن يحصل على موافقة ترامب على هذا الوضع الجائر والظالم.