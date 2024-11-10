الأحد 10 نوفمبر 2024
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سياسة

مفاجآت في تشكيلها، هل تدعم إدارة ترامب رغبة إسرائيل في الهيمنة على الشرق الأوسط ؟

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

على قدم وساق، بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتخب حديثًا، إجراءات تشكيل إدارته الجديدة، وفي مفاجأة كبرى أعلن أمس أن وجوه بارزة في إدارته السابقة على شاكلة مايك بومبيو، وزير الخارجية الأسبق لن تكون ضمن تشكيلته التي ينوي إدارة أكبر دولة بالعالم من خلالها.

والسؤال بعيدا عن الوجوه التي يعبئها ترامب ويجرى مشاوارت بشأنها حتى موعد توليه السلطة بعد شهرين من الآن، ما هي السياسات المتوقع اتخاذها وخاصة تجاه القضية الفلسطينية. 

شعار أمريكا أولًا يوضح نوايا ترامب تجاه الفلسطينين 

أكد مروان أمين طوباسي، الدبلوماسي الفلسطيني، أن شعار «أمريكا أولًا» الذي يتبناه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يعكس تحولًا في التركيز على المصالح الداخلية للولايات المتحدة على حساب التدخلات الخارجية التقليدية. 

وأوضح طوباسي أن هذا النهج لا يعني بالضرورة الانعزال عن القضايا الدولية، لكنه يشير إلى تقليص التدخلات العسكرية في الخارج مع تركيز أكبر على الاقتصاد الأمريكي والأمن القومي.

وحول السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، أشار طوباسي إلى أن ترامب قد يسعى إلى إعادة إحياء صفقة القرن، التي رفضتها منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تهدف إلى تسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على حساب حقوق الفلسطينيين. 

وقال طوباسي: ترامب قد يفضل تعزيز هيمنة إسرائيل الإقليمية من خلال دعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تأثير السياسات الأمريكية على استقرار الشرق الأوسط 

وأوضح طوباسي أن السياسات الأمريكية قد تؤدي إلى توترات متزايدة في المنطقة، خاصة مع استمرار رفض الدول العربية والإسلامية لهذه الحلول التي تعتبرها انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني. وأضاف أن هذا الوضع قد يفتح المجال لتزايد النفوذ الإيراني، إلى جانب الدور المتنامي لروسيا والصين، ما يهدد التوازن التقليدي للقوى في المنطقة.

ودعا طوباسي إلى ضرورة مراجعة العلاقات مع الولايات المتحدة من أجل وضع خطة وطنية موحدة لمواجهة هذه التحديات وتحقيق الحرية والاستقلال الوطني للشعب الفلسطيني.

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