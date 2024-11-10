هل يسمح ترامب لإسرائيل بضرب المنشآت النفطية الإيرانية؟ (فيديو)

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، بقناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان: "تغييرات جذرية منتظرة".. هل يسمح ترامب لإسرائيل بضرب المنشآت النفطية الإيرانية؟.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

كشف التقرير إلى أنه لن تتوقف التكهنات والنقاشات بشأن انعكاسات دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية قبل أيام على شتى الملفات المتقاطعة مع السياسة الخارجية الأمريكية، فمن المنتظر أن تحدث تغييرات جذرية في قلب السياسة الخارجية الأمريكية، نتيجة فوز ترامب، وعلى رأس هذه الملفات الصراع الإسرائيلي مع إيران.

تصريحات دونالد ترامب بشأن إيران

ولفت التقرير أن تصريحات متعددة لأشخاص مقربين من دونالد ترامب تشير بقوة إلى أن الرجل سيسمح لـإسرائيل بضرب المنشآت النفطية في إيران، مشددا على أن الأذرع السياسية والعسكرية لإيران في المنطقة تمثل خطرا متفاقما على أمن إسرائيل، وكي يحقق ترامب هدفه بإنهاء حروب المنطقة يتعين عليه أولا منع كل سبب يؤدي للحرب، وعلى رأس هذه الأسباب أن يحرم إيران من قوتها التي تمد بها بأذرعها في المنطقة.