الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

قتيل في الفصل!

لا ينبغي أن تمر ولا يصح أن تمر جريمة وفاة مدرس الحلمية الإعدادية بالمقطم أول أمس مرور الكرام.. نحن أمام مدرس أبلغته ابنته أن مدرسها لللغة الإنجليزية صفعها لاتهامه لها بالإهمال في دروسها.. فأبلغها أنه لن يترك الأمر يمر هكذا.. وأنه سيعيد إليها حقها!


في اليوم التالي ذهب المدرس ولي الأمر.. وقد تخلف عن الذهاب إلي مدرسته هو ليذهب إلي مدرسة ابنته ليؤدب مدرسها الذي قيل له إنه صفعها أمس.. وهناك تشاجر معه في الفصل أمام تلامذته.. وكلمة من هذا وكلمة من الآخر انتهت بضربة أسقطت مدرس الإنجليزي علي الأرض.. فاقدا الوعي..

تصوروا أنه أغمي عليه.. صرخوا.. انهار التلاميذ.. سارعت الإدارة إلي إبلاغ الإسعاف الذي وصل لتفشل كل محاولات إنقاذه وتصعد روحه إلي بارئها!   
 

تم القبض علي المدرس القاتل.. الذي قال إنه لم يقصد قتله.. وإنما كان عتابا تطور إلي مشاجرة وانتهت بما انتهت!


قبل فترة ناقشنا الاعتداء علي المدرسين بمدارسهم وأثناء تأدية عملهم.. في إحداها كان صاحب نفوذ تصور أنه فوق القانون.. الآن وصلنا إلي أن العدوان يتم من مدرسين أيضا! أي عدوان علي مؤسسات تعليمية ومدارس من معلمين ينتمون إلي ذات المؤسسة وإلي المهنة نفسها! فماذا بعد؟!

   
الحادث في منتهي الخطورة.. فلا نعرف أصلا صدق أم كذب الابنة التلميذة.. وأمام أولياء أمور يدللون أولادهم إلي حد إفسادهم.. بل إن تصرف الأب المتهور يوحي بإهمال إبنته بالفعل في تعليمها.. لا يبرر ذلك صفع الابنة لكن.. وما الذي يؤكد تعرضها للصفع أصلا! الشجار داخل الفصل قرينة علي خطأ ولي الأمر وإلا لكان العتاب في مكتب مدير المدرسة!

 
الأخطر بخلاف العدوان علي مؤسسات العلم والتعليم.. أننا أمام مئات التلاميذ مات مدرسهم أمامهم.. في معركة كانت مرعبة في كل الأحوال.. خارجة عن كل قيمة.. يحتاجون وخاصة الفصل الذي شهد الواقعة إلي تأهيل نفسي عاجل..

 

ترامب.. وفروق التوقيت!

هذه نتيجة الانتخابات الأمريكية!


وبين المدرس القاتل والمدرس القتيل نقف أمام تدهور حاد في أخلاقيات التعليم عامة.. وهو ما يحتاج لأن نحاربه بكل قوة، وسنحاربه بكل قوة.. في التعليم قبل الجامعي والجامعي نفسه! ولنا في ذلك -مستقبلا- وقائع وأحداث ومستندات وتفاصيل -بكل أسي- مثيرة جدا!

تعليم قبل الجامعي الاعتداء على المدرسين وفاة مدرس الحلمية الاعدادية التعليم قبل الجامعي التعليم الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

معركة البيض علي الهواء مباشرة!

كوبري المواشي وبلاغ لوزارة الداخلية!

السفينة العفريتة التي تحمل متفجرات للعدو ويستقبلها ميناء الإسكندرية!

نعيم قاسم وخطاب الحرب النفسية!

البيض ورجل من مصر اسمه محمود ممتاز!

الأكثر قراءة

سعر الدولار بالبنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة 8/ 11/ 2024

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة على هذه الأماكن الأسبوع المقبل

المعارضة الإسرائيلية تشن هجوما حادا على نتنياهو بعد حديث جالانت عن الحدود المصرية

سر تأجيل إعلان قائمة منتخب مصر إلى الغد

الكرتونة تبدأ من 134 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الجمعة

مصدر مقرب منه، ياسر عبدالرؤوف تمسك بهذا الشرط لقبول رئاسة لجنة الحكام

ما فضائل يوم الجمعة وما الأعمال المستحبة فيه؟

الجيزة تبدأ في إنشاء كوبري جديد فوق ترعة المريوطية (صور)

منوعات

المزيد

الملكة رانيا تصطحب حفيدتها إيمان بنت الحسين إلى أول اجتماع عبر زووم

يضم مجوهرات وساعات وسيارات، دار سوذ بيز تنظم مزادا علنيا في السعودية

بالدموع والأدعية، تعاطف واسع مع ملك جمال الأردن بعد إصابته بمرض خطير

الأمير ويليام معترفا: هذا العام " الأصعب" في حياتي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الجمعة 08- 11- 2024 في الأسواق

أسعار التبغ المسخن بالأسواق اليوم الجمعة 8/11/2024

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

5 حلول سحرية لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي في الولاية الأخيرة لـ ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الجوارح خاضعة لإرادة الإنسان؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بفك الكرب وسداد الديون

ما فضائل يوم الجمعة وما الأعمال المستحبة فيه؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads