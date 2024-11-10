الفرح اتقلب جنازة، مقتل شخص وإصابة 6 آخرين فى مشاجرة أمام قاعة أفراح بالإسكندرية

قتل شخص وأصيب 6 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام قاعة أفراح بالإسكندرية بسبب معاكسة سيدتين، ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط مرتكبى الواقعة.

مشاجرة مجمع قاعات أفراح بمنطقة المكس

تلقى قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا بحدوث مشاجرة أمام مجمع قاعات أفراح بمنطقة المكس بدائرة القسم.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (عاطل "توفى إثر إصابته بجرح طعنى" وزوجته، عاطل "مصاب بجروح متفرقة" وخطيبته - 4 آخرين - جميعهم مقيمون بدائرة قسم أول العامرية)، طرف الثانى (7أشخاص "أربعة منهم مصابون بجروح وكسور متفرقة - مُقيمون بدائرة قسم شرطة الدخيلة) حيث اعتدى الطرفان على بعضهما بالأسلحة البيضاء محدثين ما بهم من إصابات بسبب معاكسة اثنين من الطرف الثانى لسيدتين من الطرف الأول، وقيام أحد أطراف الطرف الثانى "محدد" بإحداث إصابة أودت بحياة شخص، وذلك عقب خروج الطرفين من قاعات الأفراح.

جثة و6 مصابين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام قاعة أفراح بالإسكندرية



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، كما تم ضبط (4 قطع أسلحة بيضاء"المستخدمين فى إرتكاب الواقعة"). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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