الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

دبلوماسي: ترامب يسعى لتطبيع العلاقات "السعودية الإسرائيلية"

ترامب ومحمد بن سلمان،
ترامب ومحمد بن سلمان، فيتو

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة المقبلة ليس مبنيًا على أدائه خلال الفترة الرئاسية الأولى نتيجة التغيرات الكبيرة التي حدثت في الداخل الأمريكي أو العالم.

 

وثيقة الأمن القومي الأمريكية 

وأضاف: وثيقة الأمن القومي الأمريكية المعتمدة في 2022 سارية لمدة خمس سنوات، وهذه الوثيقة تضع منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الرابعة في أولويات الإستراتيجية العالمية للولايات المتحدة بعد أوروبا والصين وروسيا.

 

أهم القضايا أمام ترامب 

ولفت إلى أن سياسة الرئيس ترامب في الشرق الأوسط ستركز على عدة قضايا تتمثل في العلاقات مع إيران، وطريقة التعامل مع الدور الإيراني في الشرق الأوسط في ضوء العلاقات الوثيقة بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أما المحور الثاني يتمثل في العلاقات الأمريكية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وفي هذا الإطار يجب أن نستذكر أن ترامب خلال فترة رئاسته الأولى دفع الجهود نحو توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية لتطبيع العلاقات العربية والإسرائيلية، والفترة المقبلة ستشهد العمل على تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية.
 

هدف السعودية من القمة العربية الإسلامية

ولفت: هدف المملكة العربية السعودية من الدعوة لقمة عربية إسلامية هو تعبئة الرأي العام العربي والإسلامي والعالمي من أجل دعم حل الدولتين، مشيرًا إلى أن الحرب في قطاع غزة تهدف إلى الحيلولة دون قيام دولة فلسطينية، والاستيلاء على الضفة الغربية، وضمها إلى ما يسمى بدولة "إسرائيل الكبرى".

وأضاف "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقك مع المشاكس"، الذي يقدمه هيثم بسام المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن القمة العربية الإسلامية سترسل رسالة للرئيس ترامب تتمحور حول وجود كتلة من الدول ذات ثقل سياسي واقتصادي لديها موقف ثابت حول ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

 

هل يسمح ترامب لإسرائيل بضرب المنشآت النفطية الإيرانية؟ (فيديو)

مفاجآت في تشكيلها، هل تدعم إدارة ترامب رغبة إسرائيل في الهيمنة على الشرق الأوسط ؟

اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان

ولفت إلى أن الرئيس ترامب هو الرئيس الأمريكي الذي اعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان في ولايته الأولى، ورغم ذلك فموقف الدول العربية من أي دعاوي إسرائيلية لفرض السياسة الإسرائيلية على الضفة الغربية سيلقى أذانًا صاغية من الرئيس ترامب، خاصة وأن الرئيس الأمريكي لديه علاقة قوية بقيادات المنطقة مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ترامب الرئيس الأمريكى وثيقة الأمن القومي الأمريكية إيران المملكة العربية السعودية حل الدولتين

مواد متعلقة

عضو بالحزب الجمهوري: ترامب يدعم إسرائيل في ضرب المنشآت النووية بإيران

هل يسمح ترامب لإسرائيل بضرب المنشآت النفطية الإيرانية؟ (فيديو)

مفاجآت في تشكيلها، هل تدعم إدارة ترامب رغبة إسرائيل في الهيمنة على الشرق الأوسط ؟

الأكثر قراءة

عمر مرموش أول لاعب بالتاريخ يسجل 3 أهداف في مباريات متتالية من ركلة حرة

مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار والقبض على 5 آخرين بالأقصر

ما هو وقت قراءة سورة الفتح والأحاديث الواردة في فضلها

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

تفاصيل عرض الأخدود السعودي لضم زيزو من الزمالك في الانتقالات الشتوية

خبير يكشف مصير سعر الدولار والفائدة خلال الفترة المقبلة (فيديو)

الأفضل في أوروبا، مرموش يحقق إنجازين تاريخيين بعد التسجيل والصناعة أمام شتوتجارت

التابلت هيرجع المخازن، قرار عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة

منوعات

المزيد

رسميا، تأكيد موعد إصدار لعبة GTA 6

بعد تعافيها من السرطان، ظهور جديد لكيت ميدلتون بلندن في يوم الذكرى

فصل 92 طالبا جامعيا بالأردن بسبب شهادة تركية مزورة

مثل الهواتف والتلفزيونات، المقلاة الهوائية جاسوس جديد بكل منزل

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 10/ 11/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

بكام سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الأحد للمستهلك

المزيد

انفوجراف

الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة على النبي طلبا لرفع الوباء والشفاء من الأمراض؟ دار الإفتاء تجيب

ما هو وقت قراءة سورة الفتح والأحاديث الواردة في فضلها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (4 – 4)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads