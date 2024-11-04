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اقتصاد

تباين أداء البورصات الخليجية تأثرا بأسعار النفط والأحداث الجيوسياسية

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

 تباين أداء مؤشرات الأسواق الخليجية في جلسة الاثنين، فأسعار النفط على تذبذب، كما أن المستثمر الأجنبي تحول إلى المتاجرات السريعة بسبب التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.


في المملكة العربية السعودية

 تواجد المؤشر الرئيسي في المنطقة الحمراء حيث انخفض بنسبة 0.52%وهي تقدر بـ63 نقطة ليصل لمستوى 11985 نقطة متخليا عن منطقة 12000 نقطة والتي تحولت إلى نقطة مقاومة قوية جدا، وسط قيم تداولات تجاوز الـ 7 مليارات ريال.


وفي الكويت

انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.53% وهي تقدر بـ 34 نقطة ليصل لمستوى 6337 وسط قيم تداول تصل إلى 45 مليون دينار بنهاية جلسة التداولات.


وفي الإمارات

تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الحمراء، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.34% وهي تقدر بـ 16 نقطة ليصل إلى 4605 نقاط، كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.25%وهي تقدر ب 25 نقطة ليصل إلى 9324 نقطة وسط قيم تداول إجمالية تقارب 3 مليارات درهم بنهاية جلسة التداولات، والأسواق الخليجية تترقب الانتخابات الأمريكية ونتائجها، وكذلك تراقب اتجاهات الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الفائدة ومعدلات الخفض المتوقعة.

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