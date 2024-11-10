الأحد 10 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية ونظيره التركى يبحثان زيادة حجم التبادل التجارى لـ ١٥ مليار دولار

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة التركى، فيتو

في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها على هامش أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية بالرياض، عقد د. بدر عبد العاطي اجتماعًا اليوم مع "هاكان فيدان" وزير خارجية الجمهورية التركية.

أشاد الوزيران بالتطورات التي تشهدها العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة بين الجانبين في أعقاب الزيارتين المتبادلتين لرئيسي البلدين، وما شهدته زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى تركيا في سبتمبر ٢٠٢٤ من التوقيع على الإعلان المشترك للاجتماع الأول للجنة التعاون الاستراتيجي رفيعة المستوى.

وأكدا اعتزامهما مواصلة دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والوصول بحجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى ١٥ مليار دولار، وزيادة حركة السياحة، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما بحث الجانبان أخر المستجدات الخاصة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، حيث توافق الوزيران على ضرورة تحقيق وقف ‏فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، والنفاذ الكامل غير المشروط للمساعدات الإنسانية. وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة بما فى ذلك السودان، وليبيا، وسوريا، والبحر الأحمر، فضلًا عن التطورات في منطقة القرن الأفريقي. واتفق الوزيران على استمرار التنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

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