الأحد 10 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية يلتقي نظيره النيجيري على هامش الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره النيجيري، فيتو

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، الأحد يوسف مايتاما توجار وزير خارجية جمهورية نيجيريا، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأكد د. عبد العاطي خلال اللقاء الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر ونيجيريا، مشيرا إلى تطلع مصر للبناء على العلاقات الوطيدة والإمكانات المتوفرة بالبلدين لتحقيق دفعة قوية للعلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

 ونوه الوزير إلى النشاط الواسع للشركات المصرية العاملة في أفريقيا في مجالات عديدة من أهمها البناء والتشييد والطاقة، مشددًا على أهمية استكشاف فرص جديدة للاستثمار في مشروعات مشتركة تحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن استعداد مصر لتعزيز التعاون المشترك مع نيجيريا وتقديم الدعم اللازم  في مواجهة الإرهاب والتطرف، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية في منطقة الساحل. 

وأشاد وزير الخارجية في هذا السياق بنجاح نيجيريا في الحد بشكل ملحوظ من خطورة التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة تقديم الدعم لنيجيريا عن طريق تقديم الدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وكذلك عبر جهود الأزهر الشريف في مكافحة الفكر المتطرف وتدريب الأئمة.

و تبادل الوزيران الرؤى بشأن أبرز التطورات على الساحة الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، وسبل العمل بشكل مشترك لتعزيز السلم والأمن في القارة الإفريقية، فضلًا عن تنسيق المواقف داخل الاتحاد الافريقي وتبادل التأييد للترشيحات الدولية بالمنظمات الإقليمية والدولية.

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نيجيريا مصر و نيجيريا القمة العربية و الإسلامية

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