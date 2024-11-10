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خارج الحدود

منع توسع الحرب تتصدر المباحثات، تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونظيره السوري

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة السورى، فيتو

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد، لقاءً مع بسام الصباغ وزير الخارجية والمغتربين السوري، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين في الاجتماع الوزارى التحضيري  للقمة العربية الإسلامية بالرياض.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبد العاطي أكد على موقف مصر الداعم للدولة السورية، ورفض التدخلات الخارجية في شئون سوريا الداخلية، مشددًا على ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها، مبرزا أهمية العمل على إيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية وفقًا للمرجعيات الدولية في هذا الصدد بما فى ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشدد الوزير عبد العاطى على استمرار مصر في جهودها بلجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا، وذلك في إطار دعم الدور العربى فى تسوية الأزمة السورية. 

وأعرب الوزيران عن تطلعهما لاستعادة التنسيق الوثيق بين البلدين في إطار جامعة الدول العربية، بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين ويعزز العمل العربي المشترك.

كما تطرق اللقاء إلى الأزمة في قطاع غزة ولبنان، حيث استعرض وزير الخارجية المساعي المصرية الحثيثة للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار في غزة وإنهاء العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وبذل كافة الجهود اللازمة لمنع توسع الحرب إلى جبهات أخرى، فضلا عن إنهاء الاحتلال الاسرائيلى لكافة الاراضى العربية المحتلة.

 

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سوريا مصر وسوريا لبنان

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