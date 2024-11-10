"مؤشرات الأداء الرئيسية لأنظمة سلامة الغذاء" دورة تدريبية بغرفة الصناعات الغذائية

نظمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات برنامج تدريبي تحت عنوان: "⁠مؤشرات الأداء الرئيسية لأنظمة سلامة الغذاء" بحضور عدد من الشركات أعضاء الغرفة.

يأتي ذلك في ضوء التعاون المثمر والبناء بين الغرفة ومشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية (TAIB) الممول من وزارة الزراعة الأمريكية (USDA).

أهداف البرنامج التدريبي

ويهدف التدريب إلى إنشاء مؤشرات الأداء، التفريق بين الأهداف التشغيلية والتكتيكية، تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية، معرفة عوامل نجاح مؤشرات الأداء، وتضمين مؤشرات الأداء فى نظام إدارة الجودة وسلامة الغذاء.