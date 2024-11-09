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سياسة

حزب العدل يناقش ملف الصناعات الزراعية اليوم

حزب العدل،فيتو
حزب العدل،فيتو

ينظم حزب العدل ورشة عمل حول تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد القومي من خلال الصناعات الزراعية - " صناعة زيت الزيتون كنموذج بين الفرص والتحديات ".

تطوير صناعة زيت الزيتون كنموذج لدور التصنيع الزراعي

وكشف الكاتب الصحفى الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، أن الورشة المقرر انعقادها مساء اليوم بالمقر المركزي للحزب، بحضور عبد العزيز الشناوي رئيس المكتب السياسي، والنائب أحمد القناوي الأمين العام، تهدف لتطوير صناعة زيت الزيتون كنموذج لدور التصنيع الزراعي في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري والتوسع في إنتاجه لتلبية الطلب العالمي المتزايد. 

وتستضيف الورشة مجموعة من الباحثين والمستثمرين فى قطاع زراعة وصناعة زيت الزيتون، وعددا من النواب والمهتمين بالمجال، ويدير الورشة المهندس حسام العربي، عضو وحدة السياسات الإنتاجية واللوجسيتيات بالحزب.

دراسة لتعظيم الاستفادة من صناعة زيت الزيتون

يذكر أن النائب أحمد قناوي، أمين عام حزب العدل وعضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدم بدراسة لتعظيم الاستفادة من صناعة زيت الزيتون فى تنمية الاقتصاد القومي بمجلس الشيوخ ويجري حاليًّا مناقشتها في لجنة الزراعة بالمجلس.

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