محافظ البحيرة يشهد اصطفاف سيارات بيع البيض بأسعار مخفضة

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، قافلة السيارات المتنقلة أمام مبنى ديوان عام المحافظة، التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة/القطاع الشمالي، وذلك بحضور الدكتورة رشا فوزى مساعد محافظ البحيرة للشئون الصحية والمبادرات ومسئول جهاز مستقبل مصر بالبحيرة وحازم البنا مدير المكتب الإعلامي بالمحافظة.

بيض المائدة بسعر 150 جنيهًا للكرتونة

وتضم القافلة 5 سيارات محملة بالدفعة الأولى لبيع بيض المائدة بسعر 150 جنيهًا للكرتونة، والتي يبلغ وزنها كيلو و800جرام، وستتواجد السيارات بميدان إفلاقة وأمام ديوان عام المحافظة وميدان جلال قريطم وأمام مسجد التوبة وسيارة أخري بجوار الوحدة المحلية لمركز إيتاى البارود، تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة لدعم استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، وبالتزامن مع انطلاق المبادرة بكافة محافظات الجمهورية

المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم

وخلال تفقدها للقافلة، أشادت محافظ البحيرة بالدور الكبير لجهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، والقوات المسلحة المصرية، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير بيض المائدة بأسعار مخفضة، مشيرة إلى أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم والمساندة لجميع المبادرات التى من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية لتحقيق الاستقرار فى الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة.