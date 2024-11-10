حزب الله يهاجم قاعدة حيفا البحرية بالمسيرات

أكد حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أنه هاجم بالمسيرات الانقضاضية قاعدة حيفا البحرية التي تضم أسطولا من الزوارق الصاروخية والغواصات.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال

وأضاف حزب الله اللبناني: "هاجمنا بمسيرات انقضاضية قاعدة الناعورة التي تضم مخازن الطوارئ لألوية الاحتياط جنوب غرب بحيرة طبريا".

وأكد حزب الله اللبناني: "قصفنا بالصواريخ قوة من جيش العدو الإسرائيلي قرب الجدار الحدودي في بلدة كفركلا جنوبي لبنان".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ