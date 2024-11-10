الأحد 10 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يهاجم قاعدة حيفا البحرية بالمسيرات

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

أكد حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أنه هاجم بالمسيرات الانقضاضية قاعدة حيفا البحرية التي تضم أسطولا من الزوارق الصاروخية والغواصات.

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وأضاف حزب الله اللبناني: "هاجمنا بمسيرات انقضاضية قاعدة الناعورة التي تضم مخازن الطوارئ لألوية الاحتياط جنوب غرب بحيرة طبريا".

وأكد حزب الله اللبناني: "قصفنا بالصواريخ قوة من جيش العدو الإسرائيلي قرب الجدار الحدودي في بلدة كفركلا جنوبي لبنان".

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