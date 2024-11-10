الأحد 10 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يطلق عددا من الصواريخ باتجاه الجولان

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن حزب الله أطلق عددا من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجولان السوري المحتل.

صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجولان 

وفي المقابل أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في بلدات بالجولان للاشتباه بتسلل مسيرة قادمة من جنوب لبنان.

 

مسيرة تخترق الأجواء الإسرائيلية 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال حزب الله: "هاجمنا بسرب من المسيرات تجمعا لقوات العدو في مستوطنة أفيفيم وأصبنا الأهداف بدقة".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، رصد إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان تجاه الأراضي المحتلة.

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الجولان لبنان حزب الله جيش الاحتلال

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