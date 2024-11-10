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حوادث

حملت منه سفاحا، إحالة أوراق عامل تعدى على ابنته للمفتي

إحالة أوراق عامل
إحالة أوراق عامل تعدى على ابنته لـ فضيلة المفتي

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأحد، بإحالة أوراق عامل لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

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وحددت المحكمة اليوم الأول من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم؛ وذلك لاتهامه بالتعدى على ابنته وحملها منه سفاحًا.

 

حملت منه سفاحًا.. إحالة أوراق عامل تعدى على ابنته لـ فضيلة المفتى 

وكشفت أوراق القضية بان المتهم  "س. م " ٣٤ سنة، عامل  مقيم القناطر الخيرية في القضية رقم ١۰۰٥۱ لسنة ۲۰۲٤ جنايات القناطر الخيرية والمقيدة كلي جنوب بنها أنه في واقع نجلته الطفلة "شهد س م س م" بغير رضاها مستغلا حداثة سنها حال كونه والدها ومن المتولين رعايتها بأن كان ينفرد بها -غير مرة- بمسكنه ويهددها بالإيذاء ثم يتعدى عليها ونتج عنه حملها بجنين سفاحًا.

وتضمنت أوراق القضية أن المتهم واقع المجنى عليها “ش.س” بغير رضاها كما هو مبين بأوراق التحقيقات، واعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة.

 

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