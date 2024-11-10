الأحد 10 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3186 شهيدا

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

أعلنت وزارة  الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3186 شهيدا و14078 جريحا منذ بدء الحرب.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان 

وفي السياق ذاته ذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن استشهاد 27 شخصا وإصابة  16 آخرين  في غارات إسرائيلية على بلدات جبل لبنان ومنطقتي الجنوب والبقاع.

جيش الاحتلال يزعم هزيمة حزب الله اللبناني 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس هزيمة حزب الله، مضيفا مهمتنا الآن تغيير الوضع الأمني في لبنان.
 

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لبنان العدوان الاسرائيلي علي لبنان حزب الله

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