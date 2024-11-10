الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لتقصيرهم في عملهم، إقالة رئيسي قريتي باسوس وأبو الغيط بالقليوبية وإحالتهما للشئون القانونية

محافظ القليوبية،
محافظ القليوبية، فيتو

قاد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بمركز ومدينة القناطر الخيرية، حيث تمت إزالة ٨ حالات بناء مخالف بمدينة القناطر الخيرية  علي مساحة ١١٣٠ م٢ ، ضمن سلسلة الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية. 

بـ 152 جنيها للطبق، القليوبية تدفع بسيارات بيض المائدة بأسعار مخفضة

مدير تعليم القليوبية: لا تهاون مع المقصرين وتشجيع العناصر الجادة

إزالة 8 حالات تعد علي الأراضي الزراعية 

جاء ذلك بحضور كل من اللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية  واللواء محمد عبد الهادي نائب مدير الأمن لقطاع جنوب واللواء احمد عبد الرحمن مساعد مدير الامن لشئون الأمن  واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها وأيمن عراقي رئيس مجلس مدينه القناطر الخيرية والمهندس محمود صبحي مدير مديريه الزراعه بالقليوبية.

تمكنت الحملة من ازالة 8 حالات على مساحة  ١١٣٠  متر٢  بحوض الوقف بمدينة القناطر وخلف الوحدة المحلية بباسوس بمركز ومدينة القناطر الخيرية كلها مباني عبارة عن أعمدة خرسانية وسملات تنوعت   المخالفات (مبان خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات ) حيث تمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض باستخدام معدات مركز ومدينه القناطر الخيرية  وتم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ أقصى العقوبات وإلزام المخالف برفع ناتج الإزالة.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بإلغاء تكليف رئيسة الوحدة المحلية بباسوس، ورئيس الوحدة المحلية بأبو الغيط وذلك لتقصيرهم في أداء عملهم، وتراخيهم في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن المخالفات في نطاق الوحده المحليه  التابعة لهم واحالتهم للتحقيق الفوري.

وخلال الحملة توجه المحافظ، بالشكر للواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير امن القليوبية على الجهد المبذول من مديرية الأمن  فى تأمين الجهاز التنفيذى والمعدات أثناء تنفيذ الحملة، وذلك فى إطار حماية الأرض الزراعية وأملاك الدولة من التعدى عليها.

ومن جانب أكد محافظ القليوبية  على ضرورة  المتابعة الدورية علي مدار الساعة ورصد المخالفات مع التصدى لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وتكثيف المتابعات بالتنسيق مع مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية، لمنع تلك التعديات وأكد على استمرار هذه الحملات حفاظًا على سيادة القانون وتنفيذا القرارات الصادرة.

وفى هذا السياق فقد وجه المحافظ رئيس المدينة بالمتابعة الميدانية وضبط أي مخالفة في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في الحال ومنع أي تعديات جديدة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ازالة التعديات علي الأراضي الزراعية اللواء عبد الفتاح القصاص القناطر الخيرية القليوبية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية مديرية الزراعة بالقليوبية

مواد متعلقة

بـ 152 جنيها للطبق، القليوبية تدفع بسيارات بيض المائدة بأسعار مخفضة

مدير تعليم القليوبية: لا تهاون مع المقصرين وتشجيع العناصر الجادة

محافظ القليوبية يفتتح عيادة التأمين الصحي بالمنطقة الصناعية

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ببنها

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

التابلت هيرجع المخازن، قرار عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة

ما هو وقت قراءة سورة الفتح والأحاديث الواردة في فضلها

الأرصاد: تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

وزير العمل: مفيش عامل هيطلع بره مصر قبل عمل فحص مهني

مقتل سليم عياش المتهم باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري

تفاصيل عرض الأخدود السعودي لضم زيزو من الزمالك في الانتقالات الشتوية

أسطورة ليفربول يكشف مصير محمد صلاح مع الريدز

منوعات

المزيد

بعد تعافيها من السرطان، ظهور جديد لكيت ميدلتون بلندن في يوم الذكرى

فصل 92 طالبا جامعيا بالأردن بسبب شهادة تركية مزورة

مثل الهواتف والتلفزيونات، المقلاة الهوائية جاسوس جديد بكل منزل

استبدال نافورة تريفي الشهيرة في روما بحوض تمنيات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

بكام سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الأحد للمستهلك

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو وقت قراءة سورة الفتح والأحاديث الواردة في فضلها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (4 – 4)

"زي النهارده"، مولد الإمام موسى الكاظم، اشتُهر بالحلم والكرم ومات في السجن مسمومًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads