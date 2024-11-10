لتقصيرهم في عملهم، إقالة رئيسي قريتي باسوس وأبو الغيط بالقليوبية وإحالتهما للشئون القانونية

قاد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بمركز ومدينة القناطر الخيرية، حيث تمت إزالة ٨ حالات بناء مخالف بمدينة القناطر الخيرية علي مساحة ١١٣٠ م٢ ، ضمن سلسلة الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.

إزالة 8 حالات تعد علي الأراضي الزراعية

جاء ذلك بحضور كل من اللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية واللواء محمد عبد الهادي نائب مدير الأمن لقطاع جنوب واللواء احمد عبد الرحمن مساعد مدير الامن لشئون الأمن واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها وأيمن عراقي رئيس مجلس مدينه القناطر الخيرية والمهندس محمود صبحي مدير مديريه الزراعه بالقليوبية.

تمكنت الحملة من ازالة 8 حالات على مساحة ١١٣٠ متر٢ بحوض الوقف بمدينة القناطر وخلف الوحدة المحلية بباسوس بمركز ومدينة القناطر الخيرية كلها مباني عبارة عن أعمدة خرسانية وسملات تنوعت المخالفات (مبان خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات ) حيث تمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض باستخدام معدات مركز ومدينه القناطر الخيرية وتم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ أقصى العقوبات وإلزام المخالف برفع ناتج الإزالة.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بإلغاء تكليف رئيسة الوحدة المحلية بباسوس، ورئيس الوحدة المحلية بأبو الغيط وذلك لتقصيرهم في أداء عملهم، وتراخيهم في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن المخالفات في نطاق الوحده المحليه التابعة لهم واحالتهم للتحقيق الفوري.

وخلال الحملة توجه المحافظ، بالشكر للواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير امن القليوبية على الجهد المبذول من مديرية الأمن فى تأمين الجهاز التنفيذى والمعدات أثناء تنفيذ الحملة، وذلك فى إطار حماية الأرض الزراعية وأملاك الدولة من التعدى عليها.

ومن جانب أكد محافظ القليوبية على ضرورة المتابعة الدورية علي مدار الساعة ورصد المخالفات مع التصدى لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وتكثيف المتابعات بالتنسيق مع مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية، لمنع تلك التعديات وأكد على استمرار هذه الحملات حفاظًا على سيادة القانون وتنفيذا القرارات الصادرة.

وفى هذا السياق فقد وجه المحافظ رئيس المدينة بالمتابعة الميدانية وضبط أي مخالفة في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في الحال ومنع أي تعديات جديدة.

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