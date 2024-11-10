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محافظ الدقهلية يدشن قاعدة بيانات موحدة لعمل الجمعيات الأهلية لأول مرة (صور)

تدشين قاعدة بيانات
تدشين قاعدة بيانات الجمعيات الموحدة بالدقهلية، فيتو

دشن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم قاعدة البيانات الموحدة لعمل الجمعيات الأهلية لأول مرة بالمحافظة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم تسجيل 30 ألف مستفيد في قاعدة البيانات كمرحلة أولى،وسيتم اليوم تسليم 150 جمعية لأدوات استخدام قاعدة البيانات "اسم المستخدم،كلمة السر".

وأكد "مرزوق" أن دور الجمعيات الأهلية حيوي وضروري لتحقيق مصالح المواطنين وتوفير احتياجاتهم وإعلاء شأن الدولة في ظل مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بناء الإنسان".

وأشار المحافظ إلى أنه أكد منذ اليوم الأول لعمله في الدقهلية على ضرورة تعظيم الاستفادة من الجمعيات لتوفير الوقت والجهد على المستفيدين منها والعاملين فيها، وضرورة عمل قاعدة بيانات موحدة لها.

وأضاف محافظ الدقهلية أن قاعدة البيانات الموحدة تسمح بسرعة تداول المعلومات عن المستفيدين وبحث حالاتهم بين الجهات المختلفة ووصول المساعدات للمستحقين فعليا،واستمع إلى عدد من مسئولي الجمعيات.

وأكد "مرزوق"على أهمية البذل لإعلاء الشأن والصالح العام للمواطنين المحتاجين وترسيخ التكافل بين الجميع،وأوضح أن تلك القاعدة نواة للتعاون الصادق والانصهار في بوتقة واحدة لأجل العمل الخيري التكافلي.

ووجه محافظ الدقهلية تحية شكر وتقدير للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي ولمديرية التضامن والعاملين فيها لجهودهم المتميزة،وحضر اللقاء الدكتورة شيماء نبيه وخالد الحداد عضوي مجلس النواب.

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