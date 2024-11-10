نائب محافظ الأقصر يشارك في لجنة تحكيم مسابقات الإذاعة المدرسية (صور)

شارك نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أبو زيد، في أعمال لجنة تحكيم مسابقات الإذاعة المدرسية والحديث الصحفي الإلكتروني بمحافظة الأقصر بمقر مكتبة مصر العامة بالأقصر، حيث تم اختبار الطلاب الفائزين على مستوى الادارات التعليمية بالمحافظة، للمراحل التعليمية المختلفة ابتدائي وإعدادي وثانوي عام وفني إلى جانب التربية الخاصة، تمهيدا للتصنيف على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2024/2025.

الإذاعة المدرسية



وأكد نائب محافظ الأقصر، سعادته بمستوى الطلاب الفائزين متمنيا لهم التوفيق في تصنيف الجمهورية، مشيرا إلى أن الإذاعة المدرسية تسهم في تشكيل شخصية الطالب ومنحه الثقة بالنفس، وتمده بالكثير من القيم التربوية التي تعزز السلوكيات الإيجابية، مؤكدا على دعم ورعاية الطلاب المتفوقين والمتميزين في كافة المجالات لحثهم على الجد والاجتهاد.



حضر أعمال لجنة التحكيم الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد السيد الشريف مدير عام إدارة الصحافة والإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم، ومحمد شوقي الجزيري، وأحمد مصطفى محمد، عضوي لجنة تحكيم الوزارة، وهشام عبدالستار مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية تعليم الأقصر، وحمدي دندراوي سلامة موجه عام الصحافة والإعلام التربوي بالمديرية.

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