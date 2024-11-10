الأحد 10 نوفمبر 2024
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محافظات

بطواف الشمامسة، بدء احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات في الأقصر (صور)

أثناء الاحتفال ,
أثناء الاحتفال , فيتو

شهد دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، انطلاق الأحتفال السنوي للدير، وذلك بمناسبة ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مار جرجس في مدينة اللد بفلسطين.

دير مارجرجس بالرزيقات 

ويستمر الاحتفال بدير مارجرجس في جبل الرزيقات بمحافظة الأقصر لمدة سبعة أيام، بدءًا من اليوم الأحد 10 نوفمبر وينتهي يوم 16 من الشهر نفسه.

وتوافد الأقباط من كافة أنحاء مصر إلى محافظة الأقصر، للمشاركة في إحتفالات التي يقيمها الدير، حيث يشهد دير مار جرجس بجبل الرزيقات احتفالات يومية طوال فترة الأحتفال يتم فيها صلوات القداسات وزفة الأيقونة التي تحمل صورة الشهيد مارجرجس، علاوة على الترانيم والأناشيد التراثية القبطية والعظات اليومية للآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة.

ويترأس صلوات القداسات والدورة طوال فترة الاحتفال أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على أحتفالات الدير، برئاسة نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير.

ووضعت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء محمود صلاح حكمدار المديرية، خطة أمنية محكمة ضمن الإستعدادات النهائية والترتيبات الأمنية المتكاملة لتأمين أكبر أحتفال قبطي بدير مارجرجس بجبل الرزيقات بمحافظة الأقصر.

 

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