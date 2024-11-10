الصحة اللبنانية: 27 شهيدا و16 مصابا في غارات إسرائيلية اليوم

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن استشهاد 27 شخصا وإصابة 16 آخرين في غارات إسرائيلية على بلدات جبل لبنان ومنطقتي الجنوب والبقاع.

جيش الاحتلال يزعم هزيمة حزب الله اللبناني

وفي وقت سابق من اليوم الأحد زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس هزيمة حزب الله، مضيفا مهمتنا الآن تغيير الوضع الأمني في لبنان.



وتابع: "علينا أن نواصل العمل معا ونستثمر النتائج في تغيير الوضع في جبهة لبنان، مضيفًا أن كل من جاء ليدعم وقف إطلاق النار في غزة أبلغته بأنه لن يحدث دون إطلاق سراح الأسرى.



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