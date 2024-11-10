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محافظات

بزفة الأيقونات، بدء الاحتفال بمولد الشهيد مارجرجس بالرزيقات غرب الأقصر (بث مباشر)

احتفالات الشهيد البطل
احتفالات الشهيد البطل مارجرجس بالرزيقات، فيتو

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا رصدت فيه انطلاق احتفالات الشهيد البطل مارجرجس بالرزيقات بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، وسط حضور مئات الآلاف من الأقباط، ووسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين أيام الاحتفالات.

احتفالات مارجرجس بالرزيقات 

ومن المقرر أن يترأس مراسم الاحتفالات أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات، منهم الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا بيمن مطران نقادة، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط، والآباء رهبان الدير وكهنة الإيبارشيات والمحافظات المجاورة، وذلك بصلوات رفع بخور عشية وزفة أيقونة الشهيد مارجرجس والتسبحة والقداسات، بمشاركة رهبان الدير، وخورس الشمامسة، والشعب القبطي.

 

 


يشار إلى أن عدد الزائرين بدير مار جرجس بالرزيقات يقدر بحوالي مليون قبطي سنويًا، خلال الاحتفالات السنوية التي تقيمها الكنيسة في تذكار تأسيس أول كنيسة على اسم القديس مارجرجس الروماني، والاحتفال الرسمي بذكرى الشهيد مار جرجس في دير الرزيقات خلال الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر من كل عام، والذي يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهي المناسبة التي توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مار جرجس في مدينة "اللد" بفلسطين، لكن الآلاف من الأسر تسافر قبل هذا الموعد للإقامة بالدير على مساحة تزيد عن 60 فدانا بداخل خيام أقيمت خصيصًا لهذا الغرض بخلاف المنطقة المحيطة التي تكتظ بالآلاف من الزوار مع اقتراب الليلة الختامية.

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