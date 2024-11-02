السبت 02 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

موعد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين للمقبولين بشكل مبدئي لوظائف البريد

الهيئة القومية للبريد،فيتو
الهيئة القومية للبريد،فيتو

أعلن  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الخميس الماضي، اتاحة الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية 

 

ويتساءل العديد من المقبولين بشكل مبدئي عن مواعيد الإعلان عن عقد الامتحانات الإلكترونية وأماكن الامتحانات.

 

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  عن موعد ومكان الامتحان الإلكتروني للمتقدمين الذين تم قبولهم مبدئيا لخوض الامتحان وذلك خلال شهر نوفمبر الجاري.

 

ويهيب الجهاز  بالمتقدمين متابعة الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث ينشر الجهاز كافة الاخبار المتعلقة بمسابقات التوظف الحكومي أولا بأول.
من الجدير بالذكر أن عدد المتقدمين في المسابقة التي أعلن عنها الجهاز مطلع العام الحالي 2024 بلغ 260750 متقدم، انطبقت شروط خوض المسابقة على ٢٣٤٠٤٥ متقدمًا، بينما لم تنطبق الشروط على ٢٦٧٠٥ متقدمين، بنسبة قبول بلغت حوالي ٨٩.٧٦٪.

 

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