الأحد 10 نوفمبر 2024
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إحالة مدير مدرسة إعدادية بسوهاج للتحقيق لهذا السبب

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بسوهاج, فيتو

أحال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج مدير مدرسة قرية الصلعا الإعدادية المشتركة بإدارة سوهاج التعليمية للتحقيق لسوء نظافة المدرسة ومخالفة اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لعمل الجمعية التعاونية للطلاب والاستغلال السيء للفراغات الموجودة بالمدرسة لتقليل كثافات الفصول. 

إحالة مدير مدرسة الصلعابسوهاج للتحقيق بسبب سوء النظافة 

حيث اكتشف خلال زيارته للمدرسة  توزيع الطلاب على عدد من القاعات غير المناسبة داخل المدرسة  نظرًا لوجود رواكد خشبية ومستلزمات متهالكة تمثل خطورة على الطلاب، بجانب تقصير مدير المدرسة فى متابعة دفاتر تحضير المعلمين وتسجيل حضور وغياب الطلاب الأمر الذي أثر سلبا على انتظام الدراسة بالمدرسة.
 

 

وشدد خلال زيارته لمدرسة قرية الصلعا الإبتدائية بإدارة سوهاج التعليمية على ضرورة المتابعة اليومية لكشوف تسجيل حضور وغياب الطلاب وطالب بتنفيذ كافة القرارات الوزارية الخاصة بإرسال خطابات وإنذارات للطلاب الذين تعدوا أيام الغياب المنصوص عليها بالقوانين، 

وأكد على ضرورة متابعة مدير المدرسة لأعمال النظافة العامة داخل المدرسة وتوفير وسائل الأمان الخاصة بالمدرسة من طفايات الحريق وخراطيم المياه حفاظًا على الطلاب.
 

وخلال زيارته لمدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية المشتركة بقرية الصلعا بإدارة سوهاج التعليمية وجه بضرورة المراجعة والمتابعة اليومية لإجراءات التقييم الخاصة بالطلاب طبقًا للقرارات الوزارية وسرعة حل وتلافى جميع السلبيات وأوجه التقصير الواردة فى تقارير متابعة الموجهين والمتابعين للمدرسة بهدف تحقيق أعلى مستوى من الانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وأكد على ضرورة تشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة فى مختلف الأنشطة المدرسية لتشجيع  وتحفيز الطلاب للانتظام اليومى فى الحضور للمدرسة.


كما أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج خلال زيارته لمدرسة قرية روافع القصير الإعدادية والثانوية المشتركة بإدارة سوهاج التعليمية على ضرورة تنفيذ لائحة الإنضباط المدرسي ومتابعة سجلات حضور وغياب الطلاب لتحقيق أعلى مستوى من إنتظام العملية التعليمية والتحصيل الدراسي للطلاب.


وانطلاقًا من حرص قيادات التعليم بسوهاج على تسليط الضوء على النماذج المتميزة من المعلمين والطلاب بمدارس المحافظة قام وكيل الوزارة بتكريم  سلوى عيد صديق معلم أول مادة الدراسات الإجتماعية بالمدرسة  نظرًا إلى إخلاصها وتميزها فى العمل.

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