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محافظات

إزالة بناء مخالف بالمنصورة في الدقهلية (صور)

تنفيذ ازالة بالايدي
تنفيذ ازالة بالايدي لبناء مخالف في المنصورة، فيتو

شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة حى غرب المنصورة حملات مكثفة لمتابعة التصدي لكافة أعمال البناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها بنطاق الحي.

وقامت الحملة بتنفيذ إزالة فورية بالأيدي لأعمال بناء مخالف بإيقاف الأعمال وإزالة أعمدة وجدران الدور الثاني عشر علوى  لتجاوز نسبة الــــ٢٥% خدمات بشارع الجمهورية.

وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن متابعة ملف التعديات والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والإزالة الفورية لكافة التعديات، وبمقدمتها التعديات بالبناء كونه يمثل إهدارًا للثروة القومية للدولة.

حملات بغرب المنصورة للتصدي للبناء المخالف 

وفي ذات الشأن واصلت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، اليوم السبت الموافق ٩-١١-٢٠٢٤ حملاتها على كافة  المباني الكائنة بنطاق الحي، ومتابعة العقارات المخالفة التي تم اتخاذ إجراءات سابقة بشأنها.

 


قاد الحملة  حمدى رشاد نائب رئيس حي غرب المنصورة، وفريق العمل المشكل من فادي محمد مدير المتابعة الميدانية، ومسئولي التنظيم بالإدارة الهندسية.

إيقاف الأعمال وإزالة الجدران 

وقد تمكنت الحملة من إيقاف الأعمال وإزالة أعمدة وجدران الدور الثاني عشر علوي بالأيدي لتجاوز نسبة الــــ٢٥% خدمات لعقار مخالف بشارع الجمهورية، لمخالفة قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية.

 

تكثيف حملات الرصد والمتابعة لكافة أشكال التعديات 

فيما أشارأحمد محمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة بتكثيف حملات الرصد والمتابعة لكافة أشكال التعديات والتعامل معها بشكل فوري في المهد وبمنتهى الحزم لإيقاف تلك الظاهرة  ومحاسبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة طبقًا للقانون وفي ضوء توجيهات معالى الوزير المحافظ.

حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية في أجا بالدقهلية (صور)

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