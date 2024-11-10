محمد صلاح على أعتاب قائمة أساطير جديدة في تاريخ الدوري الإنجليزي

واصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، تحطيم الأرقام القياسية في الملاعب الإنجليزي بعدما صنع هدفا وسجل آخرا في فوز فريقه على أستون فيلا أمس السبت.

صناعة محمد صلاح للهدف الأول في مباراة ليفربول وأستون فيلا لزميله لويس دياز، جعله يتخطى تيري هنري، في أكثر اللاعبين الذين صنعوا أهدافًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث وصل إلى 75 أسيست في الدوري الإنجليزي، ليقترب من دخول قائمة أساطير أخرى لأكثر اللاعبين صناعة أهداف في البريمييرليج والتي يتصدرها رايان جيجز بـ 162 تمريرة حاسمة خلال 632 مباراة.

ويحتاج محمد صلاح إلى صناعة 6 أهداف أخرى فقط، ليتخطى ديفيد بيكهام نجم مانشستر يونايتد السابق، والذي يحتل المركز العاشر في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص برصيد 80 تمريرة حاسمة، ومن قبله تيدي شيرنجهام أسطورة مانشستر يونايتد، الذي يحتل المركز الحادس عشر برصيد 76 تمريرة حاسمة، كما هو الحال لـ كريستيان إيريكسن لاعب توتنهام وبرينتفورد السابق ومانشستر يونايتد الحالي.

نتائج منتخب مصر في غياب محمد صلاح

فيما أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر، قائمة الفريق لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا، في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025، والتي شهدت غياب محمد صلاح لإراحته بعد حسم التأهل.

وسيغيب محمد صلاح سيغيب عن منتخب مصر للمباراة الـ13 والـ14 منذ أن حصل على شارة قيادة "الفراعنة" في أبريل من عام 2021 عندما كان يتولى حسام البدري قيادة المنتخب الوطني، حيث غاب صلاح من وقتها عن الفراعنة خلال 12 مباراة سابقة لأسباب مختلفة، كما غاب عن مباريات بطولة كأس العرب التي أقيمت في نهاية عام 2021، بعد قرار المشاركة في البطولة باللاعبين المحليين.

وحقق منتخب مصر في غياب صلاح الفوز في 7 مباريات من الـ12 مباراة، وتعرض للهزيمة في 4 مباريات (منها مباراة بركلات الجزاء الترجيحية)، وتعادل "الفراعنة" في مباراة وحيدة.

نتائج منتخب مصر في غياب محمد صلاح

وجاءت نتائج مباريات منتخب مصر في غياب محمد صلاح كالتالي:

1- 1 سبتمبر 2021: فوز على أنجولا (1-0) تصفيات كأس العالم.

2- 30 سبتمبر 2021: فوز على ليبيريا (2-0) مباراة ودية.

3- 9 يونيو 2022: خسارة أمام إثيوبيا (2-0) تصفيات أمم إفريقيا.

4- 14 يونيو 2022: خسارة أمام كوريا الجنوبية (4-1) مباراة ودية.

5- 27 سبتمبر 2022: فوز على ليبيريا 2022 (3-0) مباراة ودية.

6- 18 يونيو 2023: فوز على جنوب السودان 2023 (3-0) مباراة ودية.

7- 8 سبتمبر 2023: فوز على إثيوبيا (1-0) تصفيات أمم إفريقيا.

8- 22 يناير 2024: تعادل مع كاب فيردي (2-2) كأس الأمم الإفريقية.

9- 28 يناير 2024: خسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية (7-6) بعد التعادل (1-1) في الوقت الأصلي في كأس الأمم الإفريقية.

10- 22 مارس 2024: فوز على نيوزيلندا (1-0) مباراة ودية.

11- 26 مارس 2024: خسارة أمام كرواتيا (4-2) مباراة ودية.

12- 15 أكتوبر 2024: فوز على موريتانيا (1-0) تصفيات كأس الأمم الإفريقية.