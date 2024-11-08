دوري المحترفين، نادي طنطا يعلن تشكيل الجهاز المعاون لـ خالد عيد

دوري المحترفين، أعلن نادي طنطا عن تعيين خالد عيد مديرا فنيا للفريق خلفا للمدرب محمد حليم الذي رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج.

وكشف نادي طنطا عن الجهاز المعاون لـ خالد عيد المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال منافسات بطولة دوري المحترفين.

وجاء تشكيل الجهاز المعاون لـ خالد عيد كالاتي:

جدول ترتيب دوري المحترفين

1- وادي دجلة 11 نقاط

2- الترسانة 10 نقاط

3- المقاولون العرب 10 نقاط

4- بروكسي 9 نقاط

5- أسوان 9 نقاط

6- القناة 8 نقاط

7- كهرباء الاسماعيلية 8 نقاط

8- أبو قير للأسمدة 8 نقاط

9- السكة الحديد مودرن 8 نقاط

10- ديروط 7 نقاط

11- لافيينا إف سي 6 نقاط

12- وي 6 نقاط

13- بترول اسيوط 6 نقاط

14- سبورتنج 5 نقاط

15- بلدية المحلة 5 نقاط

16- منتخب السويس 5 نقاط

17- الداخلية 4 نقاط

18- راية 2 نقاط

19- طنطا‏ نقطة واحدة

20- المنصورة نقطة واحدة

نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

السكك الحديد مودرن ضد أسوان 0-1

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1.

أبو قير والمنصورة 3-0.

الداخلية والبلدية 0-1

الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.

نتائج الجولة الثانية في دوري المحترفين

السكة الحديد مودرن ضد المنصورة 1-0

أسوان ضد كهرباء الإسماعيلية 0-0

الترسانة ضد ديروط 1-1

بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات 1-1

وادي دجلة ضد لافيينا 0ـ0

منتخب السويس ضد القناة 0-5

طنطا ضد بروكسي 0-1

أبوقير للأسمدة ضد راية 0-0

المقاولون العرب ضد الداخلية 2ـ1

بلدية المحلة وسبورتنج ( مؤجلة)

نتائج الجولة الثالثة في دوري المحترفين

لافيينا ضد طنطا 1-1

المقاولون العرب ضد سبورتنج 1-1

بروكسي ضد بترول أسيوط 2-2

القناة ضد ديروط 1-0

الترسانة ضد أسوان 0-1

كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة 2-0

الداخلية ضد السويس 0-1

أبو قير للأسمدة ضد وادي دجلة 1-2

المصرية للاتصالات ضد بلدية المحلة 2-0

السكة الحديد مودرن ضد راية 0-0

نتائج الجولة الرابعة في دوري المحترفين

ديروط ضد الداخلية 0-1

بروكسي ضد لافيينا 2-1

أسوان ضد القناة 1-1

بلدية المحلة ضد بترول أسيوط 1-1

وادي دجلة ضد السكة الحديد مودرن 1-0

المنصورة ضد الترسانة 0-1.

المقاولون العرب ضد المصرية للاتصالات 1-0.

منتخب السويس ضد سبورتنج 0-0

طنطا ضد أبو قير للأسمدة 0-1.

راية ضد كهرباء الإسماعيلية 0-2

نتائج الجولة الخامسة في دوري المحترفين

بلدية المحلة ضد بروكسي 1-1

بترول أسيوط ضد المقاولون 2-0

الداخلية ضد أسوان 0-0

سبورتنج ضد ديروط 1-3

الترسانة ضد راية 2-0

أبو قير للأسمدة ضد لافيينا 0-0

السكة الحديد مودرن ضد طنطا 1-0

المنصورة ضد القناة 2-2

كهرباء الإسماعيلية ضد وادي دجلة 1-1

المصرية للاتصالات ضد منتخب السويس 0-0

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولي أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من عدد 20 فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبا، بالإضافة إلى عدد 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، الطبي والإداري وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.