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رياضة

راموس يقترب من الانتقال إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني

راموس
راموس

اقترب سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الأسبق، من الانتقال إلى نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ووفقًا لموقع ريليفو الإسباني، فإن هناك محادثات قوية بين خوان رومان ريكيلمي أسطورة الكرة الأرجنتينية ورئيس نادي بوكا جونيورز، مع سيرجيو راموس خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح التقرير، أن فيرناندو جاجو مدرب بوكا جونيورز والصديق المقرب لراموس، يتواصل مع اللاعب من أجل إقناعه أيضًا، حيث تزاملا في ريال مدريد في الفترة بين 2006 وحتى 2012.


ويتفق راموس حاليًا على راتب يقدر بـ5 ملايين يورو، وهو أقل بكثير مما كان يتقاضاه مع إشبيلية في الموسم الماضي والذي بلغ 11 مليون يورو.

ويستمر راموس دون نادٍ مع انطلاق الموسم في معظم دوريات العالم، بعد رحيله عن نادي إشبيلية الإسباني بنهاية الموسم الماضي.

وقضى راموس موسمًا واحدًا في صفوف نادي طفولته، عقب رحيله عن نادي باريس سان جيرمان في صيف 2023.

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