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رياضة

ميليتاو بعد إصابته بالرباط الصليبي: الاستسلام ليس جزءا من قصتي

ميليتاو
ميليتاو

 علق البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد صمته علي إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي، خلال الانتصار 4-0 على أوساسونا، أمس السبت ضمن منافسات الليجا، وانتهاء موسمه مع الملكي.

وقال ميليتاو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": شكرا لكم جميعا على الرسائل والاهتمام والدعم.. إنها مجرد معركة أخرى للفوز بها".

وأضاف: "أعرف بالفعل طريق العودة.. الاستسلام ليس جزءا من قصتي".


وغادر ميليتاو مباراة الريال أمام أوساسونا، وهو يبكي من شدة الألم، ممسكا بركبته.

 

بيان ريال مدريد

 وأصدر الميرينجي بيانا رسميا، قال فيه: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا إيدير ميليتاو، من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي، مع إصابة الغضروفين الهلاليين في ساقه اليمنى".

وأضاف البيان: "سيخضع ميليتاو لعملية جراحية في الأيام المقبلة".

وبناء على ذلك، تأكد غياب ميليتاو حتى انتهاء الموسم الجاري، علما بأنه عاد مطلع هذا الموسم فقط من نفس الإصابة، التي تعرض لها في مستهل الموسم الماضي.

 

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