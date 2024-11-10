الأحد 10 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

الكرملين يعلق على موقف ترامب من أوكرانيا

الكرملين، فيتو
الكرملين، فيتو

أعلن الكرملين، اليوم الأحد، أنه يرى إشارات إيجابية  في موقف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن أوكرانيا، مع تحذيره من صعوبة التنبؤ بما سيكون عليه سلوكه عند توليه منصبه.

 إشارات إيجابية  في موقف ترامب  بشأن أوكرانيا

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مقابلة مع وسائل الإعلام الرسمية: "الإشارات إيجابية، مشيرًا إلى ما قاله  ترامب في أثناء حملته وأنه ينظر إلى ذلك  النزاع في أوكرانيا من خلال اتفاقات، وأنه يستطيع إبرام اتفاق يمكن أن يؤدي إلى السلام"، بحسب ما جاء عبر وكالة "فراس برس".

روسيا تسيطر قرية فوفشينكا في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا

جاء ذلك في الوقت الذي سيطرت القوات الروسية، اليوم الأحد، على قرية فوفشينكا في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، حسب تصريحات مصدر مطلع في وزارة الدفاع الروسية لوكالة الإعلام الروسية.

وكان الجيش الروسي أعلن، في 3 نوفمبر  الماضي، سيطرة قواته على قرية فيشنيف في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، ومواصلة تقدّمها صوب المركز اللوجيستي في بوكروفسك.

الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة فوفشينكا شرق أوكرانيا

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