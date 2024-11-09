السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بوريل يدعو للسماح لقوات أوكرانيا باستهداف العمق الروسي

جوزيب بوريل، فيتو
جوزيب بوريل، فيتو

دعا مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت للسماح لقوات كييف باستهداف العمق الروسي.

 

بوريل يدعو للسماح لقوات كييف باستهداف العمق الروسي

وقال بوريل في مؤتمر صحفي في كييف: "لطالما دعوت إلى مساعدات أكثر وأسرع، المزيد من المساعدات العسكرية والمزيد من جهود التدريب والإمدادات والمزيد من الأموال".


وأكد بوريل: "سندعو خلال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي إلى استمرار الدعم لأوكرانيا، والسماح لها بضرب أهداف عسكرية داخل الأراضي الروسية".

txt

الاتحاد الأوروبي يعرض على أمريكا التعاون في حل الصراع بأوكرانيا والشرق الأوسط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاتحاد الاوروبي كييف أوكرانيا

مواد متعلقة

روسيا: وعود ترامب بحل أزمة أوكرانيا سريعًا "مجرد كلام"

لأول مرة، متقاعدون عسكريون أمريكيون إلى أوكرانيا والبنتاجون يكشف مهمتهم

الأكثر قراءة

كارثة إثيوبية جديدة، خبير سدود يكشف سر انتشار الأشكال البيضاء على خريطة سد النهضة (صور)

غزيرة ورعدية، الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد

محمد رمضان يصدم نجوم الأهلي بهذا القرار

أبرزها العدس والدقيق والشاي والسكر، انخفاض أسعار 10 سلع غذائية بالأسواق

انخفاض 4 أنواع، تعرف على أسعار الجبن في الأسواق

الدوري الإنجليزي، تعادل إيجابي 1-1 بين برينتفورد وبورنموث في الشوط الأول (صور)

عمال السكك الحديدية في فرنسا يهددون بالإضراب لأجل غير مسمى

رئيس إنبي يمنع قناة الأهلي من نقل مباراتي الكرة النسائية ومواليد 2009

منوعات

المزيد

عمال السكك الحديدية في فرنسا يهددون بالإضراب لأجل غير مسمى

تناولوا سمكة تونة وبطاطس مهروسة، تسمم 70 طالبا في إيران

بيع لوحة رسمها روبوت مقابل 1.1 مليون دولار

تجدد آمال العثور على الطائرة الماليزية المختفية لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم السبت بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 9/11/2024

سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم السبت

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

5 مبادئ استندت إليها المحكمة في القضاء بعدم دستورية الأجرة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل خروج الدم من الأنف ينقض الوضوء؟ دار الإفتاء تجيب

ما معنى الماعون وعلاقته بالزكاة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads