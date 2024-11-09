بوريل يدعو للسماح لقوات أوكرانيا باستهداف العمق الروسي

دعا مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت للسماح لقوات كييف باستهداف العمق الروسي.

بوريل يدعو للسماح لقوات كييف باستهداف العمق الروسي

وقال بوريل في مؤتمر صحفي في كييف: "لطالما دعوت إلى مساعدات أكثر وأسرع، المزيد من المساعدات العسكرية والمزيد من جهود التدريب والإمدادات والمزيد من الأموال".



وأكد بوريل: "سندعو خلال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي إلى استمرار الدعم لأوكرانيا، والسماح لها بضرب أهداف عسكرية داخل الأراضي الروسية".

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