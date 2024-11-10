الأحد 10 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة فوفشينكا شرق أوكرانيا

روسيا، فيتو
روسيا، فيتو

 أعلن الجيش الروسي، اليوم الأحد، السيطرة على بلدة فوفشينكا شرق أوكرانيا، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

 وقبل وقت سابق من اليوم قال مسؤولون روس: إن أوكرانيا أطلقت ما لا يقل عن 25 طائرة مسيرة استهدفت العاصمة الروسية موسكو  اليوم الأحد في أكبر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المدينة حتى الآن، مما أدى إلى إغلاق اثنين من مطارات العاصمة مؤقتًا.

 

أوكرانيا أطلقت ما لا يقل عن 25 طائرة مسيرة في روسيا

وقال رئيس بلدية موسكو  سيرجي سوبيانين: إن الدفاعات دمرت الطائرات المسيرة في منطقتي رامينسكيا وكولومنسكيا في إقليم موسكو وكذلك في مدينة دوموديدوفو الواقعة جنوب غربي العاصمة.

ويبلغ عدد سكان إقليم موسكو أكثر من 21 مليون نسمة.

 

وأضاف سوبيانين عبر تطبيق تيليجرام للتراسل‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬وفقًا للمعلومات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في موقع سقوط الحطام، وأن خدمات الطوارئ موجودة في الموقع".

 

 أوكرانيا تستهدف منطقة رامينسكيا

وآخر مرة استهدفت فيها أوكرانيا منطقة رامينسكيا، التي تقع على بعد 45 كيلومترا جنوب شرقي الكرملين، كانت في سبتمبر فيما كان يوصف بأنه أكبر هجوم أوكراني على العاصمة الروسية عندما دمرت وحدات الدفاع الجوي الروسية 20 طائرة مسيرة.

وقالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا (روسافياتسيا) على تطبيق تيليجرام إنه "لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية، جرى فرض قيود مؤقتة على تشغيل مطاري دوموديدوفو وجوكوفا" اعتبارًا من الساعة 5:30 بتوقيت جرينتش.

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