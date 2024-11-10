الأحد 10 نوفمبر 2024
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مدير "تعليم دمياط" في زيارة تفقدية لمدارس كفر سعد ( صور)

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم بدمياط يتابع المدارس، فيتو

قام ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم، بزيارة تفقدية لعدة مدارس بإدارة كفر سعد التعليمية.

وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

وكيل الوزارة يزور مدرستي كفر سعد للتعليم الأساسي وتفتيش كفر سعد الابتدائية

شملت الزيارة مدرستي كفر سعد تعليم أساسي وتفتيش كفر سعد الابتدائية، وحضر طابور الصباح بمدرسة كفر سعد تعليم أساسي، حيث حرص وكيل الوزارة على التأكيد على أهمية طابور الصباح كجزء لا يتجزأ من اليوم الدراسي، مؤكدا أهمية الانضباط والالتزام.

وقام "وكيل الوزارة" بجولة تفقدية داخل الفصول الدراسية، حيث حرص على التأكد من تطبيق القرارات الوزارية الجديدة الخاصة بالدراسة والتقييم ومتابعة التقيمات وتسليمها لكنترول المدرسة وختم ورق الاسئلة بختم النظام والمراقبة بالمدرسة، كما تابع غياب الطلاب وحثهم على الحضور والمواظبة.

وكيل الوزارة حرص على اختبار الطلاب في القراءة والكتابة، فيتو

كما تابع وكيل الوزارة الأغذية المدرسية وتاريخ صلاحيتها وتوزيعها علي الطلاب، بالإضافة إلى متابعة معامل العلوم والمواد المستخدمة.

وحرص ياسر عمارة، أثناء جولته، على اختبار الطلاب في القراءة والكتابة، وناقشهم حول العملية التعليمية والاطمئنان بعدم وجود حصص بدون معلم.

 كما قام بتشجيع المعلمين بنظام الحصة علي العمل بجد منذ بداية عملهم، موجها إدارة المدرسة بضرورة دمج طالبات التربية العملية في العملية التعليمية، وتنفيذ التدريب الميداني، وتحقيق الاستفادة منهن وضرورة الاهتمام بالأنشطة التربوية داخل المدرسة.

وكيل الوزارة يتابع سير العملية التعليمية 
ياسر عمارة يتابع سير العملية التعليمية، فيتو

وأشاد وكيل الوزارة بتميز المعلمين في الشرح داخل الفصول، وتفانيهم في العمل، وتفاعل الطلاب معهم أثناء الحصص، متمنيًا لهم كل التوفيق والسداد.

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