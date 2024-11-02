شركة BIGHIT تكشف سر مغادرة كاي عضو TXT آخر حفلاته

شاركت شركة BIGHIT MUSIC الكورية تحديثًا جديدا حول صحة كاي من فرقة الكيبوب TXT بعد مغادرته لآخر حفلات الفرقة في سيول.

غادر المغني الرئيسي لفرقة الكيبوب TXT آخر أول حفلة من جولته الموسيقية العالمية بعنوان "ACT: PROMISE" في ملعب KSPO بسيول، وجاء ذلك بشكل غير متوقع لأعضاء فرقته والجمهور على حد سواء، حيث بدي على الجميع مظهر التعجب من توقف النجم المفاجئ ومغادرته المسرح على عجالة.

وأصدرت شركة BIGHIT MUSIC الكورية بيانًا موجزًا يوضح أن كاي عانى من تدهور مفاجئ في حالته، وأنه الآن يستريح ويركز على التعافي.

بيان وكالة BIGHIT

وجاء بيان وكالة BIGHIT MUSIC كالآتي:

"مرحبًا، هذه وكالة BIGHIT MUSIC.

نود أن نطلعكم على حالة كاي الصحية ومشاركته في حفل "TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT: PROMISE> ENCORE IN SEOUL".

في الأول من نوفمبر، خلال اليوم الأول من "TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT: PROMISE> ENCORE IN SEOUL"، عانى كاي من تدهور مفاجئ في حالته بسبب عسر الهضم ولم يتمكن من الاستمرار في الأداء، وهو يستريح حاليًا ويركز على التعافي.

على الرغم من أن الفنان عازم بشدة على المشاركة في العروض المستقبلية، إلا أننا سنعطي الأولوية لصحته وسنعدل مشاركته بشكل مرن بناءً على حالته. نطلب من المواز (اسم نادي معجبين الفرقة) تفهم ذلك.

ستبذل شركتنا كل ما في وسعها لدعم تعافي كاي حتى يتمكن من مقابلة المعجبين مرة أخرى بصحة جيدة.

شكرًا لك".