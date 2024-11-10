نائب محافظ الأقصر يشهد أولى جلسات مبادرة ظواهر لمجابهة حوادث الموتوسيكلات (صور)

شهدت مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، فعاليات أولى جلسات مبادرة ظواهر للحد والقضاء على السلوكيات السلبية وتعميم الإيجابيات في المجتمع، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر والرئيس التنفيذي لمبادرة ظواهر وعددًا من وكلاء الوزارة للمديريات بالمحافظة وأكثر من 400 شاب وفتاة، حيث ناقشت الجلسة ظاهرة الحوادث والسرعة الزائدة لدى الموتوسيكلات.

فعاليات مبادرة ظواهر

حضر الجلسة كلا من الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم، الشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، الأنبا أرمنيوس ممثل الكنيسة المصرية، الشيخ أحمد النحاس ممثل الأزهر الشريف بالأقصر، وحسين النوبي مدير ثقافة الأقصر، والدكتور محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر.

وقال الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر والرئيس التنفيذي لمبادرة ظواهر: إن أهالي الأقصر علمت الناس والدنيا الحضارة حتى أن العالم بأجمعه يشاهدكم، من خلال هذه السلالة المتمسكة بقيمها وأخلاقها، وذلك الذي تنادي به مبادرة ظواهر لتعظيم الإيجابيات.

وأكد الدكتور هشام أبو زيد على أنه يوجد لدينا سلبيات في المجتمع والشارع والتعاون، لكن ليست أنها أصيلة في مجتمعنا، وسوف تواجهها بكافة الطرق الممكنة من خلال العلماء ومربو الأجيال "المعلمين"، والمشايخ الأزهريين والأئمة بالأوقاف.

السرعة الجنونية الزائدة

وعرض"أبو زيد" مثالًا عن ظاهرة النظافة، حال أنه لم تقوم الواحدة الإدارية بالمراكز والمدن بعدم شن حملات النظافة، المواطن ذاته لديه سلوك البشري والمجتمعي فاعل ومؤثر وقدم يقوم من تلقاء نفسه بالنظافة.

وأوضح أن السلوك السلبية تصدر عن الإنسان وليست شخص دخيل عليه فرضًا إجباريًّا، أي أنه قادر على تغييرها مثل السرعة الجنونية الزائدة التي ينجم عن حوادث الموتوسيكلات المفجعة، كما أنه الأئمة بالمساجد جزء أساسي للتوعية والنصح والإرشاد من خلال تخصيص جزء من الوقت أثناء الخطب والندوات الدينية وكذلك الكنائس، وبذلك يختلف الوضع تماما.

وأشار الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر والرئيس التنفيذي لمبادرة ظواهر، أن المرأة تلعب دورًا مهمًّا في توعية الأبناء في المجتمع، للتخلص من كافة الظواهر السلبية، مشيرا إلى أنه سوف يكون هناك جولات في القرى والنجوع بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والرائدات الريفيات.

تعزيز السلوكيات الإيجابية

يذكر أن مبادرة ظواهر بمحافظة الأقصر لها محورين وهما الوعي والمسئولية المجتمعية، وتهدف المبادرة إلي الحد من الظواهر السلبية فى المجتمع المصرى كما تهدف للارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعى المجتمعى وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال وبناء جيل واعى يساهم فى بناء المجتمع وتطويره.



ويضم فريق عمل مبادرة ظواهر، مجموعة من الشباب من أبناء الأقصر مؤكدين أن المبادرة تهدف إلى دراسة الظواهر السلبية في المجتمع وتحليلها وطرح حلول قابلة للتنفيذ وتعزيز السلوكيات الإيجابية من خلال حملات توعية وبرامج تعليمية ودعم متكامل يضمن التحسين المستدام للسلوكيات الاجتماعية، ويتولى الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، الرئيس التنفيذي لمبادرة ظواهر.

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