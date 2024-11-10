محافظ الأقصر يعلن انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 24 لإزالة التعديات

أعلن المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، اليوم الأحد، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر والأجهزة المعنية.

إزالة التعديات الموجة 24

وأكد محافظ الأقصر أنه وجه بالتصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.



وأشار المحافظ، إلى أنّ حملات الإزالات مُكثفة ومُتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق محافظة الأقصر في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقًا للقانون، لافتًا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون، والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حق للأجيال المقبلة.



يذكر أن الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بدأت في 12 أكتوبر الماضي، وتستمر حتى 27 ديسمبر المقبل، على أنّ يتم تنفيذها على 3 مراحل، وتستهدف إزالة كل حالات التعدي على أملاك الدولة لكل جهات الولاية.