تجديد حبس سائق بتهمة سرقة أموال مؤسسة خيرية في الأزبكية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية تجديد حبس سائق بتهمة سرقة مبلغ مالي من إحدى المؤسسات الخيرية، 15 يوما على ذمة التحقيق.

كان رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط سائق سيارة لدى صاحب إحدى المؤسسات الخيرية بالأزبكية؛ لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي كان من المقرر تسليمه لإحدى المؤسسات الخيرية الأخرى، إلا أنه لم يقم بذلك أو العودة بالسيارة.

وتم بإرشاده ضبط السيارة وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه لدى أحد أصدقائه- سيئ النية- مقيم بالمنوفية، وضبط باقي المبلغ لدى سائق مقيم بمحافظة الغربية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية ومرتكبي جرائم السرقات.