كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج التعليم التبادلي

احتفلت كلية السياحة والفنادق بالإسكندرية، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج التعليم التبادلي لإدارة وتشغيل المطاعم للعام الجامعي 2023 - 2024 بالتعاون مع إحدى الشركات وذلك بمكتبة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة عبير عطية عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتورة حنان العصار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نشوى فؤاد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا عز الدين وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سمر القصراوي المدير التنفيذي للبرامج الجديدة والمتخصصة بالكلية، والدكتور محمد كمال منسق البرنامج بالكلية، والدكتورة جيلان الدمرداش رئيس قسم الدراسات الفندقية، وهشام طلعت المدير التنفيذي لشركة أمريكانا للمطاعم مصر، وأيمن العربي المدير التنفيذي للموارد البشرية ومدير سلسلة مطاعم كوستا كافيه، ومحمد حسن العضو المنتدب بشركة أمريكانا مصر، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالكلية، والطلاب وأولياء أمورهم.

وفى كلمتها هنأت الدكتورة عبير عطية، الخريجين وأولياء أمورهم بمناسبة تخرجهم الذي يعتبر تتويجًا لما بذلوه من جهد على مدار أربعة أعوام متواصلة، كما قدمت الشكر للدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية على تقديمه الدعم الكامل للبرامج التبادلية في الجامعة لتخريج طالب مؤهل لمتطلبات سوق العمل، وأشارت دكتورة عبير أن هذا البرنامج بدأ عام 2020 بالتعاون بين جامعة الإسكندرية ممثلة في كلية السياحة والفنادق وشركة أمريكانا للمطاعم مصر.

وجاء ذلك بهدف مساعدة الطلاب على الدراسة والعمل معا وتخريج طالب مؤهل لسوق العمل، وأضافت أن جامعة الإسكندرية تعد ثانى جامعة على مستوى جامعات مصر يوجد بها هذا البرنامج بعد جامعة حلوان.

وفي ختام كلمتها قدمت عبير الشكر لأحد الشركات على تقديم الدعم الكامل للطلاب خلال فترة دراستهم، كما قدمت الشكر لكل القائمين على البرنامج في الكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.

وأكد الدكتور محمد كمال خلال كلمته على أهمية وجود هذا النوع من التعليم غير التقليدي ووجود برنامج يربط التعليم بالصناعة ويلبي احتياجات سوق العمل ويساعد في بناء اقتصاد الدولة كما هنأ الطلاب بمناسبة تخرجهم.

كما أكد هشام طلعت المدير التنفيذي لأحد الشركات، على أهمية هذه الفعالية التى تشهد تتويج سنوات من الجهد والتعاون المثمر بين مؤسستين عريقتين يجمعهما هدف مشترك يتمثل في إعداد جيل من الشباب الطموح المؤهل لمواجهة تحديات سوق العمل، وانعكاس هذا التعاون في تطبيق نموذج التعليم التبادلي الذى يتيح للطلاب فرصة التدريب والعمل لاكتساب خبرات ثمينة تضاف لرصيدهم العلمى.

وأوضح أيمن العربي المدير التنفيذي للموارد البشرية لأحد الشركات، أن الشركة لم تكتفي بتقديم فرص تعليمية، بل قدمت تجارب حياتية متكاملة، لذلك نحتفل اليوم بتخريج 67 طالب وطالبة يسطرون قصص نجاح في قطاع السياحة والضيافة، حيث أن هؤلاء الشباب هم رموز التغيير في المجتمع.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم أوائل البرنامج وهما الخريجة هبه الله عادل، والخريج إبراهيم عبد المنعم، وتم تسليم باقى الخريجين شهادات تخرجهم.