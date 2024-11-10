الأحد 10 نوفمبر 2024
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اقتصاد

مجلس الأعمال المصري الياباني يبحث مع محافظ طوكيو دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بحث  رئيس  مجلس الأعمال المصري الياباني المهندس ابراهيم العربي مع محافظ طوكيو يوريكو كويكي فرص التعاون المشترك بين  مصر  واليابان جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها  يوريكو كويكي محافظ طوكيو  وتاكادا القائم بأعمال السفير الياباني الى مصر بمشاركة  هيئة التجارة الخارجية اليابانية جيترو في مصر وممثلى مجتمع الأعمال الياباني في مصر وبمشاركة بعض أعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني.


وأعرب المهندس ابراهيم العربي عن سعادته بزيارة  محافظ طوكيو إلى مصر مؤكدًا على أهمية تلك الزيارة، والتي تعد حلقة من حلقات التعاون المشترك بين البلدين 

 

  وأضاف  أن علاقة مصر باليابان شهدت تطورًا ملحوظًا في  السنوات الأخيرة  ارتفع على إثرها حجم التبادل التجاري في العديد من المجالات بين البلدين  .مشيرا الى ثقل  محافظة  طوكيو  اقتصاديا وسياسيا 

 

 وأوضح أنها  تمثل 20% من إجمالي الناتج المحلي الياباني وتتمتع طوكيو بإدارة العديد من الصناديق المتخصصة لدعم التكنولوجيا  والابتكار وريادة الأعمال كما حث رئيس مجلس الأعمال على ضرورة عقد اتفاقيات توأمة بين المدن الصناعية في طوكيو والمناطق الصناعية المصرية 

وفي سياق متصل  أكد المهندس وائل حمدي  عضو المجلس أن اللقاءات مع الجانب الياباني دائما تتسم  بتركيزها بفعالية على توسيع قاعدة الأعمال المشتركة بين الشركات من الجانبين.
كما  أبدى المهندس إيهاب مهاود العضو  عضو المجلس  اشادته بلقاء يوريكي  والذي اظهر دعم الجانب الياباني  القوي وخطواته الجادة لزيادة التعاون بين البلدين متمثلة في الحكومة والقطاع الخاص.

المجلس يقترح اتفاقيات توأمة بين المدن الصناعية في طوكيو والمناطق الصناعية المصرية

وعرض فضل عبد الحميد الأمين العام لمجلس الأعمال  المصري على الجانب الياباني  إمكانية التعاون في الإعداد لمؤتمر الاستثمار الياباني في مصر خلال العام المقبل أسوة بمؤتمر الاستثمار الأوروبي والذي عقد شهر يونيو الماضي بالقاهرة، وإنشاء مركز تدريب مشترك مع الجانب الياباني لتدريب العمالة المصرية للالتحاق بسوق العمل في اليابان.

كما اقترح المجلس بحث اتفاق توأمة بين مدينة أوتا الصناعية في طوكيو والمناطق الصناعية المؤهلة في مصر وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الصناعات اليابانية الى مصر لإعادة التصدير أسوة بالعديد من الشركات اليابانية التي تصنع منتجاتها وتعيد تصديرها للخارج في قطاعات مكونات السيارات والمستلزمات المنزلية ومنتجات العناية بالصحة العامة، وبحث إنشاء حاضنات الأعمال المصرية اليابانية المشتركة، وكذا تكثيف المشاركة اليابانية في الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير حيث تعتبر اليابان داعمًا رئيسيًا لهذا الصرح الحضاري من مصر للعالم أجمع.

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رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني المهندس ابراهيم العربي مصر واليابان إبراهيم العربي

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