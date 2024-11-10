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اقتصاد

سعر جرام الذهب الأحد في الصاغة 10 نوفمبر 2024

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب استقرارا بجميع الأعيرة، اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024، في الأسواق المصرية، وفقًا لآخر تحديث.

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وترصد “ فيتو ” تحديث لحظى لجميع أسعار الأعيرة فى الصاغة أول بأول، حيث شهدت أسعار الذهب تراجعا مفاجئا اليوم، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

 

 

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4290 جنيها للبيع.  

 

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

 

 

 

 

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3750 جنيهًا.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

 

 

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3200 جنيه.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

 

 

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2500 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2130 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1600 جنيه للبيع.

 

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اسعار الجنيه الذهب سعر جرام الذهب عيار 12 سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب عيار 14 سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 9

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