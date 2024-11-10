الأحد 10 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

وفاة الفنان حمدي الرملي بعد صراع طويل مع المرض

الفنان حمدي الرملي،
الفنان حمدي الرملي، فيتو

 أعلن إيهاب الرملي من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن وفاة خاله الفنان حمدي الرملي عن عمر يناهز الـ 64 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، حيث تم حجزه فى أحد المستشفيات بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقال إيهاب الرملي من خلال صفحته على الفيس بوك: “توفى إلى رحمة الله خالي حمدي الرملي، أرجو الدعاء بالمغفرة وقراءة الفاتحة”

ولم تكشف أسرة الفنان الراحل حمدي الرملي، حتى الآن، تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان، وموعد تلقي العزاء. 

شارك حمدي الرملي في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، منها مسلسلات نيللي وشريهان، إزي الصحة، شقة فيصل، ويوميات ونيس، وكذلك فيلم عمارة يعقوبيان وغيرها العديد من الأعمال.

 

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