الأحد 10 نوفمبر 2024
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محافظ الأقصر يوجه بصيانة البرجولات والمقاعد بكورنيش النيل (صور)

رئيس مدينة الأقصر
رئيس مدينة الأقصر ومدير التعمير ومنسق جهاز التعمير، فيتو

قام اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع المهندس هاني طايع مدير جهاز التعمير بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، بحصر الأعمال التي تحتاج إلى تنفيذ أعمال صيانة وإصلاحات بكورنيش النيل بالمدينة، بدءًا من ميدان الإبروتيل وصولا حتى بنك الإسكندرية بالممشى السياحي بطول حوالي 1700 متر تقريبًا.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر أنه بناء على توجيهات محافظ الأقصر ستجرى أعمال صيانة للبرجولات والمقاعد واستراحات المواطنين المصنوعة من الخشب، فضلًا عن الاهتمام برفع كفاءة مستوي الزراعات والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء لظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها وتحسين الصورة البصرية لدى المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف أعمال التجميل والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.

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