الأحد 10 نوفمبر 2024
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محافظ أسيوط يتابع رفع كفاءة شارع الجلاء بالقوصية (صور)

رفع كفاءة شوارع القوصية
رفع كفاءة شوارع القوصية بأسيوط، فيتو

تابع اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، خلال جولة ميدانية بمركز القوصية أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الجلاء بمدينة القوصية بتكلفة 850 ألف جنيه، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالي 2024 /2025 وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة.

 

ورافقه خلال الجولة، أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، والمهندس أحمد صلاح مدير مديرية الطرق والنقل بأسيوط، والمهندس أسامة أحمد مدير وحدة الرصف بالمحافظة.

 

تطوير ورفع كفاءة شارع الجلاء بالقوصية 

وتفقد محافظ أسيوط، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الجلاء والتي تتضمن عمل جزيرة وسطى بالطريق من البلدورات الخرسانية والإنترلوك وتهذيب وتطوير الأرصفة لتوسعة الشارع وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك لتطوير الأرصفة فضلًا عن استكمال أعمال الرصف الأسفلتي بعد الانتهاء من توسعة الطريق وذلك تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بقيادة المهندس أحمد صلاح فخرى مدير المديرية وبمشاركة وحدة مشروع الرصف بالمحافظة بقيادة المهندس أسامة أحمد مدير الوحدة.

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وأشار أبوالنصر، إلى أن جهود المحافظة متواصلة ومستمرة في متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والتي تم توزيعها على مختلف القطاعات للنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا واستكمال مشروعات البنية الأساسية بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات والبنية الأساسية بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.

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