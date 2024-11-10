مقتل 10 على يد مسلحين في حانة بالمكسيك

قتل 10 أشخاص على الأقل على يد مسلحين في حانة بوسط المكسك ، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس" اليوم الأحد نقلًا عن مسؤول أمني.

مقتل 10 على يد مسلحين في حانة بالمكسك

BREAKING: 10 people killed as gunmen open fire at a bar in central Mexico pic.twitter.com/gPDDbYRFQY — Dheeraj Singh (@dheeraj_journo) November 10, 2024

وفتح المهاجمون النار داخل حانة لوس كانتاريتوس في المنطقة التاريخية بالمدينة، بحسب رئيس إدارة الأمن العام في كويريتارو، خوان لويس فيروسكا.

وقال فيروسكا: "وصلت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث وأكدت وصول أربعة أشخاص على الأقل مسلحين بأسلحة طويلة على متن شاحنة صغيرة".

وأضاف: "في الداخل، تم الإبلاغ عن مقتل 10 أشخاص وإصابة سبعة آخرين على الأقل حتى الآن".

وبين فيروسكا أنه تم اعتقال أحد المشتبه فيهم، وعثر على السيارة المستخدمة في الهجوم مهجورة ومشتعلة فيها النيران.

وتعتبر كويريتارو إحدى المدن الأكثر أمانًا في المكسيك، حيث أدى العنف المتصاعد، والذي يرتبط معظمه بتجارة المخدرات والعصابات، إلى مقتل أكثر من 450 ألف شخص منذ عام 2006.