الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مقتل 10 على يد مسلحين في حانة بالمكسيك

الشرطة المكسيكية،
الشرطة المكسيكية، فيتو

قتل 10 أشخاص على الأقل على يد مسلحين في حانة بوسط المكسك ، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس" اليوم الأحد نقلًا عن مسؤول أمني.

مقتل 10 على يد مسلحين في حانة بالمكسك

وفتح المهاجمون النار داخل حانة لوس كانتاريتوس في المنطقة التاريخية بالمدينة، بحسب رئيس إدارة الأمن العام في كويريتارو، خوان لويس فيروسكا.

وقال فيروسكا: "وصلت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث وأكدت وصول أربعة أشخاص على الأقل مسلحين بأسلحة طويلة على متن شاحنة صغيرة".

وأضاف: "في الداخل، تم الإبلاغ عن مقتل 10 أشخاص وإصابة سبعة آخرين على الأقل حتى الآن".

وبين فيروسكا أنه تم اعتقال أحد المشتبه فيهم، وعثر على السيارة المستخدمة في الهجوم مهجورة ومشتعلة فيها النيران.

وتعتبر كويريتارو إحدى المدن الأكثر أمانًا في المكسيك، حيث أدى العنف المتصاعد، والذي يرتبط معظمه بتجارة  المخدرات والعصابات، إلى مقتل أكثر من 450 ألف شخص منذ عام 2006.

اكتشاف أنفاق تنتمي للحضارة الزابوتيكية القديمة في المكسيك

المكسيك تمهل المدارس 6 أشهر لحظر الوجبات السريعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتوأسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تجارة المخدرات المكسيك حانة لوس كانتاريتوس كويريتارو المخدرات

مواد متعلقة

اكتشاف أنفاق تنتمي للحضارة الزابوتيكية القديمة في المكسيك

المكسيك تمهل المدارس 6 أشهر لحظر الوجبات السريعة

رغم أصولها اليهودية، رئيسة المكسيك تدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين

الأكثر قراءة

البحوث الفلكية يفجّر مفاجأة حول الخبير الهولندي وتوقعاته بتعرض مصر لزلزال مدمر

«القاهرة السينمائي» يعطي قبلة الحياة لـ 10 أفلام من أجمل كلاسيكيات الفن المصري (فيديوجراف)

حقيقة مفاوضات بيرسي تاو مع الزمالك

مقطع مرعب، قطار يدهس فتاة وتخرج من تحت عجلاته بخدش بسيط (فيديو)

وفاة الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس مجمع اللغة العربية

موعد مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

خطوة واحدة تفصل محمد صلاح عن رقم واين روني الاستثنائي

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري قبل فترة التوقف الدولي

منوعات

المزيد

استبدال نافورة تريفي الشهيرة في روما بحوض تمنيات

12 ضحية وفقدان العشرات بانهيار أرضي في الكاميرون (فيديو)

إخلاء قرية مهددة بانهيار أرضي ضخم بسويسرا

تبادلا الطعنات وإطلاق الرصاص، نهاية مأساوية لزوجين أمريكيين

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيهًا، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم السبت 9/11/2024

سعر طن القصدير اليوم السبت في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب الناشئين في تصفيات شمال إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهارده"، مولد الإمام موسى الكاظم، اشتُهر بالحلم والكرم ومات في السجن مسمومًا

أسماء سورة الحجرات والأحاديث الواردة في فضلها

التباهي بالمال والولد، تفسير الشعراوي للآية 34 من سورة الكهف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads