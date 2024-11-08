قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بزيارة ميدانية لموقع تجمع القمامة عند تقاطع شارعي خالد بن الوليد وابن الأرض.

محافظ المنيا يستجيب لشكاوى الأهالي ويقرر إزالة نقطة تجمع القمامة

وجاءت الزيارة بعد بث تحقيق مصوّر على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، حيث أعرب سكان المنطقة عن استيائهم من تكدس القمامة وتجمع الحشرات والحيوانات نتيجة إلقاء المخلفات بشكل مستمر.





كان قد وجّه المحافظ بإلغاء نقطة تجمع القمامة في هذه المنطقة، استجابةً لطلب الأهالي المتضررين، مثمنا كافة الجهود الذاتية للمواطنين والمشاركة المجتمعية البناءة فى تحسين وجودة البيئة لما له من مردود إيجابي يعكس مدى وعي المواطن ومسؤوليته تجاه بيئته كقيمة وسلوك حضاري.



وأكد المحافظ ترحيبه بالمبادرات الذاتية سواء للأفراد أو الهيئات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدنى فى ترسيخ مفاهيم المشاركة فى حل المشكلات والتصدي للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية ودعمه لهذه المبادرات.



وأشار اللواء كدوانى إلى أن المحافظة ستعمل على إيجاد حلول بديلة للتخلص من المخلفات بصورة منظمة، وبما يضمن بيئة نظيفة وصحية للسكان، مؤكدًا أن النظافة ليست مسؤولية فردية، بل مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، لتحقيق بيئة حضارية وصحية.