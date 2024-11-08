محافظ المنيا يستجيب لشكاوى الأهالي ويقرر إزالة نقطة تجمع القمامة
قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بزيارة ميدانية لموقع تجمع القمامة عند تقاطع شارعي خالد بن الوليد وابن الأرض.
محافظ المنيا يستجيب لشكاوى الأهالي ويقرر إزالة نقطة تجمع القمامة
وجاءت الزيارة بعد بث تحقيق مصوّر على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، حيث أعرب سكان المنطقة عن استيائهم من تكدس القمامة وتجمع الحشرات والحيوانات نتيجة إلقاء المخلفات بشكل مستمر.
كان قد وجّه المحافظ بإلغاء نقطة تجمع القمامة في هذه المنطقة، استجابةً لطلب الأهالي المتضررين، مثمنا كافة الجهود الذاتية للمواطنين والمشاركة المجتمعية البناءة فى تحسين وجودة البيئة لما له من مردود إيجابي يعكس مدى وعي المواطن ومسؤوليته تجاه بيئته كقيمة وسلوك حضاري.
وأكد المحافظ ترحيبه بالمبادرات الذاتية سواء للأفراد أو الهيئات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدنى فى ترسيخ مفاهيم المشاركة فى حل المشكلات والتصدي للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية ودعمه لهذه المبادرات.
وأشار اللواء كدوانى إلى أن المحافظة ستعمل على إيجاد حلول بديلة للتخلص من المخلفات بصورة منظمة، وبما يضمن بيئة نظيفة وصحية للسكان، مؤكدًا أن النظافة ليست مسؤولية فردية، بل مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، لتحقيق بيئة حضارية وصحية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.