الجمعة 08 نوفمبر 2024
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محافظات

حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية في أجا بالدقهلية (صور)

إزالة في المهد في
إزالة في المهد في أجا بالدقهلية، فيتو

شنت رئاسة مركز أجا في محافظة الدقهلية حملات مكثفة لإزالة فى المهد لمبنى بالمخالفة خارج الحيز العمراني بعزبة العرب.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بتطبيق القانون ومنع جميع المخالفات..
 

تم تنفيذ الإزالة بناءً على تعليمات المحاسب محمد عبد الباقى رئيس مركز ومدينة أجا.

 

 

 

حيث قام فريق العمل بتنفيذ إزالة فورية لمبنى  بالمخالفة فى المهد عبارة عن سور وبداخله غرفتين بالطوب الأبيض بأرض زراعية بدون ترخيص، بعزب العرب التابعة للوحدة المحلية بنوسا الغيط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

 

وأكد رئيس أجا أن جهود الدولة مستمرة فى إزالة كافة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة وخارج وداخل الحيز العمرانى غير المرخصة.

 

وشدد على الضرب بيد من حديد على أي مخالفات تتم في نطاق مركز والعمل على تنفيذ القانون بكل حسم وحزم وتأكيد هيبة الدولة.

وذلك بحضور أحمد النادى نائب رئيس مركز ومدينة أجا وأحمد الاجاوى مدير التعديات برئاسة المركز وعبير رضا رئيس الوحدة المحلية.

 

تنفيذ إزالة فورية على أرض زراعية بقنا

إزالة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين بميدان القلعة منفلوط في أسيوط

 

 

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