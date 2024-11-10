الأحد 10 نوفمبر 2024
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محافظات

إزالة 7 حالات تعدٍّ على أراضي زراعية وأملاك دولة بأسيوط

حملة إزالة بأسيوط،
حملة إزالة بأسيوط، فيتو

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن إنطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بهدف الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد ممتلكاتها، وتستمر المرحلة من 9 نوفمبر الجاري حتى 29 نوفمبر 2024 ضمن حملات موسعة لإزالة كافة أشكال التعديات. 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة الدكتور منال عوض وزير التنمية المحلية لجهود استرداد أراضي الدولة والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف.

 

إزالة 7 حالات تعدي على أملاك دولة وأراضي زراعية بمركز منفلوط

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إزالة 7 حالات تعدي على أملاك دولة وأراضي زراعية بمركز منفلوط حيث قامت بحملة برئاسة محمود نجار رئيس المركز وبمشاركة أشرف فوزي وناجح عبدالنعيم نائبًا رئيس المركز ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والجمعية الزراعية وجهات الولاية وفي وجود قوة أمنية من مركز شرطة منفلوط وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية لمركز منفلوط.

 

منع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة

وشدد أبو النصر على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدى مجددًا على الأراضى المستردة، وتحديدًا أيام العطلات الرسمية، والتنسيق مع مركز السيطرة وغرفة العمليات بالمحافظة على مدار اليوم لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أى معوقات تواجه حملات إزالة المخالفات وأعمال التنفيذ.

 

الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية 

يشار إلى أن الموجة الـ 24 تنفذ على ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في 12 أكتوبر واستمرت حتى الأول من نوفمبر، والمرحلة الثانية من 9 إلى 29 نوفمبر، على أن تستكمل المرحلة الثالثة خلال الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر المقبل.

إزالة 6 حالات تعد على الأراضي بمراكز أسيوط

إزالة 16 حالة تعد على أملاك الدولة بمركزي البداري ومنفلوط في أسيوط

كان محافظ أسيوط  أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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