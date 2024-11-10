تعليق برلماني بشأن الإيجار القديم: حكم الدستورية العليا ملزم

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن حكم المحكمة الدستورية العليا، أكد عدم دستورية ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم، وضرورة أن تكون هناك زيادة، حيث أكدت المحكمة أنها أعملت الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، "تاريخي وملزم ويستحق الإشادة".

حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، رفع الحرج عن الجميع، ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين.

تقرير برلماني جاهز بشأن ملف قانون الإيجار القديم

وأكد أن هناك تقريرا جاهزا بالفعل بشأن ملف قانون الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، تم إعداده من قبل مجموعة عمل تم تشكيلها بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية وضمت رئيسي لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان آنذاك، والتي وصلت لتفاهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكار مختلفة.

تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

ولفت عضو مجلس النواب، إلى تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي أعدته بناء على تكليف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، في دور الانعقاد الرابع.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم سيخرج بشكل متوازن، خاصة وأن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفي الانتفاع، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماع.

وأعلن أنه سيتم عمل دراسة مستفيضة للحيثيات وبناء عليه سيتم العمل على التشريع، قائلا" النهج الرئيسي هو أن ما لا يدرك كله لا يترك كله.. أما التساؤلات حول مبدأ امتداد العقود فهذا الأمر محسوم ومقيد بحكم سابق للمحكمة الدستورية بيحدد فيها فئات المستفيدين بالامتداد.

وأوضح أن الحكم الجديد أكد على وجوبية معالجة الامتداد وتغيير الأجرة الايجارية من قبل المشرع وهى أمور لا تستعصي على المشرع فى سبيل تحقيق العدالة والتوازن.