التفاصيل الكاملة لفيلم Bunny-Man
أفلام أجنبية، وقع الاختيار على كلًا من الممثل جيمس فرانكو، والملاكم مايك تايسون، وميشيل موروني، والممثلة بيلا ثورن، لبطولة فيلم فيلم الأكشن والإثارة Bunny-Man.
تفاصيل فيلم Bunny-Man
فيلم Bunny-Man، تدور أحداثه، حول مغني راب يعيش حياة مثالية، لكن بعد مقىَل أخته يضطر للانتقام، ويرتدي قناع الأرنب، ليصبح بطل خارق، ويبدأ الرجل الأرنب بمطاردة الجناة ومحاربة الشر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.