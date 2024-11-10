التفاصيل الكاملة لفيلم Bunny-Man

أفلام أجنبية، وقع الاختيار على كلًا من الممثل جيمس فرانكو، والملاكم مايك تايسون، وميشيل موروني، والممثلة بيلا ثورن، لبطولة فيلم فيلم الأكشن والإثارة Bunny-Man.

تفاصيل فيلم Bunny-Man

فيلم Bunny-Man، تدور أحداثه، حول مغني راب يعيش حياة مثالية، لكن بعد مقىَل أخته يضطر للانتقام، ويرتدي قناع الأرنب، ليصبح بطل خارق، ويبدأ الرجل الأرنب بمطاردة الجناة ومحاربة الشر.